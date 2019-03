Haydn-Opus erklingt in ungewöhnlicher Manier

Eine ungewöhnliche Streichquartett-Formation mit Einflüssen aus verschiedenen Ländern konzertiert am Palmsonntag, 14. April, „in der guten Stimmung 432 Hz“ um 17 Uhr in der Kirche auf dem Dreifaltigkeitsberg, so eine Pressemitteilung. „Die 7 letzten Worte des Erlösers“ ist Haydns Streichquartett-Fassung des gleichnamigen Oratoriums für Chor und Orchester. Insgesamt gibt es 68 Streichquartette von Joseph Haydn.

Die aus Hannover stammende Geigerin Bettina Rustemeyer trägt ihre Genueser Erlebnisse auf Spuren Paganinis und der lange in Australien lebende Schweizer Cellist und Komponist Gotthard Killian Harmonien aus der Ferne in den Quartettklang hinein. Auch Schweizer ist der in Öhningen gebürtige Hermann Geugis an der Viola, der, wie auch G. Killian, Chor- und Orchesterleiter ist. Magnus Schlichtig (Violine) ist der jüngste Sohn des ehemaligen Spaichinger Kirchenchorleiters Joseph Schlichtig.

Haydn war bekannt für seine liebenswürdige Persönlichkeit. Er hatte einen kräftigen Sinn für Humor, der in seiner Liebe zu Streichen hervortrat und oft in seiner Musik hörbar wird. Haydn war frommer Katholik. Wenn er eine Komposition beendet hatte, pflegte er „Laus Deo“ (Lob sei Gott) oder eine ähnliche Wendung an das Ende des Manuskripts zu schreiben. Zu Hadyns Zeit wurde überwiegend tiefer gestimmt als heute, wahrscheinlich etwa 432 Hz. Eine Besonderheit des Kammertons 432 Hz ist laut Mitteilung, dass die Tonartencharaktere zur intensiven Wirkung gelangen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.