Hausen ob Verena gibt sechs Platzkonzerte gleichzeitig

Sechs Musikkapellen haben den Ort Hausen ob Verena am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein mit Blasmusik geradezu verwöhnt. Seinen 90. Geburtstag mit sechs Platzkonzerten gleichzeitig zu feiern, war eine geniale Idee und einmalig in der Geschichte des Geburtstagskindes und Hausens. Der Ort stand Kopf und freute sich mit seiner Musikkameradschaft über den gelungenen Tag, wozu auch eine große Anzahl Besucher aus den benachbarten Gemeinden kamen. Zum Höhepunkt des Geschehens wurde natürlich die Aufführung aller Musiker als Gesamtchor unter der Leitung des Hausener Dirigenten Christoph Hohl. Es war ein Erlebnis, die Nationalhymne von über 300 Musikern gespielt zu hören. Anschließend wurde der Festplatz bei der Schule in Beschlag genommen. (al)