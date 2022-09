Hauptversammlung des Tennisclub Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Hauptversammlung startete mit der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Herwig Klein. Er stellte die ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Dies wurde ohne Einwand bestätigt. Anträge der Mitglieder zur Hauptversammlung wurden keine eingereicht.

Unter dem zweiten Tagesordnungspunkt wurden die Mitglieder mit 25-, 40-, und 50-jährige Mitgliedschaft durch den zweiten Vorsitzenden Michael Greidenweis geehrt. Der erste Vorsitzende Herwig Klein berichtete im Anschluss zu den Ehrungen vom vergangenen Jahr im Tennisclub und berichtete speziell zum neuen Belag in der Tennishalle. Im Anschluss folgten die Berichte vom Sportwart, Jugendsportwartin, Hallenwartin, Kassenwartin. Der Kassenprüfer Josef Ilg beantragte die Entlastung der Kassenwartin. Diese wurde einstimmig erteilt.

Der Tennisclub ist sehr mit der Arbeit der beiden Vereinstrainern zufrieden und kann auf das erste Jahr in der Zusammenarbeit auf viele Erfolge zurückblicken. Die gesteigerte Anzahl an Kinder und Jugendliche im Verein wie auch die Qualität der jungen Tennisspieler und Tennisspielerinnen wurde erwähnt und mit Zahlen belegt. Die Jugendwartin und der Jugendausschuss machte in Zusammenarbeit mit der Tennisschule eine hervorragende Arbeit. Auch der Primtal-Cup wurde seitens des Sportwarts hervorgehoben. Die achte Auflage des Deutschen Ranglistenturniers war wieder ein großer Erfolg.

In der Hauptversammlung haben die anwesenden Mitglieder des TC Spaichingen einstimmig die zur Wiederwahl stehenden Vorstände gewählt. Zur Wiederwahl stand der zweite Vorsitzende, Sportwart, Beisitzer Sportwart, Pressewart, Hallenwart und Wirtschaftswart. Zur Neuwahl stand dieses Jahr der Posten der Kassenwartin wie auch der noch nicht besetzte Posten des Liegenschaftswarts. Hierzu stellten sich Lara Osterburg als Kassenwartin und Frank Stoffel als Liegenschaftswart zur Wahl. Alle bisherigen Amtsinhaber wie auch die neuen Amtsanwärter wurden einstimmig gewählt.

Im Anschluss unter dem fünften Tagesordnungspunkt standen die einzelnen Vorstandsmitglieder Rede und Antwort zu den Fragen aus der Versammlung. Fragen zur Vereinsgröße mit 500 Mitgliedern und den gestiegenen Energiekosten wurden besprochen, aufgenommen und erklärt.

Die bisherige Kassenwartin Sybille Wetzel wurde für ihre jahrelange Arbeit mit einem Blumenstrauß geehrt und verabschiedet.