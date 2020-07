Hauptverkehrsader für Region ist wieder frei

Seit dem Wochenende ist die B 31 im Höllental wieder frei befahrbar: Die Fahrbahnsanierung konnte laut einer Pressemitteilung zwei Tage früher als geplant abgeschlossen werden. Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg hat die Straße am späten Freitagnachmittag für den Verkehr freigeben. Sie ist die Hauptverkehrsader Richtung Freiburg/Lahr/Offenburg/Straßburg für unsere Region.

In den vergangenen beiden Wochen war die B 31 zwischen Buchenbach und Hinterzarten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr musste in dieser Zeit über den Spirzen sowie über St. Märgen, St. Peter und das Glottertal umgeleitet werden. „Auch das weitgehend schöne Wetter hat dazu beigetragen, dass die Arbeiten gut gelaufen sind und wir jetzt schneller fertig sind als geplant“, sagte Bauleiter Peter Wernet vom RP. Er bedankte sich bei den Verkehrsteilnehmern und den Anwohnern der Umleitungsstrecke „für ihre Geduld und ihr Verständnis“.

Auch Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer freute sich über den erfolgreichen Abschluss der Bauarbeiten: „Die B 31 ist die wichtigste Ost-West-Verbindung für den Verkehr im südlichen Schwarzwald, deren Instandhaltung uns am Herzen liegt. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass die unvermeidliche Sperrung für die Sanierungsarbeiten so kurz und verträglich wie möglich erfolgte.“ Schäfer bedankte sich beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald für die gute Zusammenarbeit.

Die Sicherungsarbeiten am Kreuzfelsen unter Federführung des Landratsamts werden wie geplant noch etwa eine Woche dauern. Dazu müsse in diesem Bereich eine der drei Fahrspuren der B 31 gesperrt werden. Da pro Fahrtrichtung noch jeweils eine Fahrspur vorhanden ist, seien keine größeren Behinderungen zu erwarten, heißt es aus dem RP.

Wie das Landratsamt mitteilte, sei der Geröllfangzaun im Bereich des Hirschsprungs fertiggestellt. Ebenfalls abgeschlossen sei die Teilflächensanierung der Fahrbahndecke in der Ortsdurchfahrt Falkensteig.