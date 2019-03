Hans Reisbeck und Reinhard Merkt sind Ehrenmitglieder

Ehrungen, Wahlen und ein Vortrag von Heilpraktiker Helmuth Gruner sind die wichtigsten Themen bei der Hauptversammlung des OGV Spaichingen im Gasthaus „Engel“ gewesen. Vorsitzende Waltraud Winker ernannte Hans Reisbeck und Reinhard Merkt für ihre Verdienste im Obst- und Gartenbauverein zu Ehrenmitgliedern. Reisbeck ist seit 33 Jahren Vereinsmitglied und war 14 Jahre Vorsitzender; Merkt kann auf 40 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken und war zehn Jahre im Ausschuss tätig.

Merkt erhielt zusätzlich aus der Hand des stellvertretenden Kreisvorsitzenden Alfred Schaz das goldene LOGL-Bäumchen des Landesverbands, Robert Götschl für 20 Jahre Mitgliedschaft den goldenen LOGL-Apfel. In Abwesenheit bekam Ursula Sperling für langjährige Mitgliedschaft das silberne LOGL-Bäumchen.

Verein ist feste Größe in Spaichingen

Die Wahlen brachten keine großen Veränderungen: Wolfgang Beiter schied als Beisitzer aus, dafür wurden Sylvia Bursy und Bekir Göktas neu in den Ausschuss gewählt. Die zweite Vorsitzende Gabi Fetzer, Schriftführer Elmar Grimm und die Beisitzer Johanna Reiser, Julia Kos-Herzog und Bernadette Obermeier wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Schriftführer Elmar Grimm listete alle Aktivitäten auf. Daraus war zu hören, dass der Vereinsgarten viel Arbeit mache, aber auch Freude bereite. Der Garten werde auch oft für Hochzeitsfotos genutzt.

Dass die von Hans Ulmschneider geführte Kasse in Ordnung ist, bestätigten die Prüfer Karl Käfferlein und Patric Kollmar. Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft beantragte Bürgermeisterstellvertreter Karsten Frech, sie wurde einstimmig erteilt. Frech lobte den großen Einsatz des Vereins. „Er ist eine feste Größe in unserer Stadt“, sagte er und wünschte, dass auch die Kooperation mit der Rupert-Mayer-Schule weiterhin Früchte trage.

Kein Ergebnis bei Thema Auflug

Waltraud Winker stellte das Programm für 2019 vor. Sie appellierte an die Mitglieder, dass jeden Mittwoch ab 14 Uhr im Vereinsgarten gearbeitet werde. Das Kinderferienprogramm soll etwas geändert und als Fest gemeinsam mit Eltern und Kindern veranstaltet werden. Das Thema Ausflug wurde ausführlich diskutiert, jedoch ohne Ergebnis. Alfred Schaz gab Termine und Veranstaltungen des Kreisverbands bekannt. Er sei im Moment mit einer Großmosterei in Bermatingen in Verbindung, die Interesse daran habe, im Gebiet zwischen Tuttlingen und Spaichingen eine Obstanlieferung im Herbst anzubieten.

Nach einer Pause begann der Vortrag des Heilpraktikers Helmuth Gruner mit dem Thema „Heilkräuter, damit das Alter nicht zur Qual wird“. Gruner, der in Spaichingen wohnt und durch seine Veröffentlichungen in der Tageszeitung bekannt ist, gab praktische Tipps für die Gesunderhaltung. So sei der Darm „das zweite Gehirn des Menschen“. Beim Grillen solle unbedingt auf Alufolie verzichtet werden. Bienenhonig nannte er als „das gesündeste Naturnahrungsmittel“, er könne bei vielen Mangelerscheinungen eingesetzt werden.