Hans Marquart wirft für Egesheim den Hut in den Ring

Gleich am ersten möglichen Tag der Bewerbungsfrist nach der Ausschreibung im Staatsanzeiger wirft am Karfreitag Hans Marquart seinen Hut in den Ring als Bürgermeisterkandidat in Egesheim. Er möchte bei der Wahl am 10. Juni Bürgermeister Josef Bär nachfolgen, der die Gemeinde 36 Jahre geführt haben wird.

Marquart sind die Gemeinde Egesheim mit ihren 650 Einwohnern und der Heuberg keine Unbekannten: Er wurde 1959 in Egesheims Nachbargemeinde Reichenbach am Heuberg geboren.

Egesheim hatte erst jüngst beschlossen, die Stelle hauptamtlich auszuschreiben und Reichenbachs Räte haben signalisiert, dass sie sich gerne mit Egesheim den Bürgermeister teilen würden, wenn Josef Bär auch dort in den Ruhestand geht.

Dann nämlich konnten sich die Gremien ausrechnen, dass die Stelle auch für einen Verwaltungsfachmann interessant ist.

Ein solcher ist Marquart. Er hat Verwaltungsbetriebswirtschaft an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Köln und Mainz studiert und war von 1989 bis 2002 bei der Deutschen Bundesbahn beziehungsweise der Deutschen Bahn beschäftigt.

Seit Oktober 2002 ist er im Hechinger Rathaus als Wirtschaftsbeauftragter und Leiter des Sachgebiets Liegenschaften, Gebäudemanagement und Steuern tätig. Er wohnt seit 1991 in Hechingen. Dort sind auch seine beiden Kinder Matthias (24) und Rebecca (21) geboren.

Marquarts Frau Sabine ist übrigens auch eine Heubergerin. Sie stammt aus Obernheim.

Marquarts inhaltliche Agenda: Ortsentwicklung, Kindergarten und Schule, Wohnen und Arbeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, digitale und kommunale Infrastruktur. Die Bewerbungsfrist läuft bis 17. Mai.