Hans Heinrich Ahlfeld ist 75

Hans Heinrich Ahlfeld ist ein umtriebiger Mensch. Beruflich, ehrenamtlich, politisch und seit Neuestem auch schriftstellerisch. Am Montag, 16. Juli, wird der frühere Schultes von Hausen ob Verena 75 Jahre alt.

Eigentlich ist Ahlfeld ein Nordlicht, geboren und aufgewachsen in Buxtehude im Kreis Stade, aber dank Bundeswehrlaufbahn und Versetzung nach Neuhausen ob Eck seit 41 Jahren in Baden-Württemberg.

Er ist in zweiter Ehe verheiratet und hat insgesamt sechs Kinder, nämlich vier Söhne und zwei Töchter, alles gescheite Köpfe, wie ihre akademische und berufliche Laufbahn bezeugt.

Ahlfeld ist das, was man einen „Typ“ nennt. Nie stromlinienförmig, manchmal herausfordernd und gewiss nie langweilig. Er war von 1966 bis 1993 bei der Bundeswehr, davon elf Jahre Leiter des Flugbetriebs in Neuhausen. Flugplatzkommandant war er zuvor auch schon in Itzehohe. Fliegen war seine große Leidenschaft – mit Jet, Propellerflugzeugen und Hubschrauber. In den Ruhestand ging er als Oberstleutnant.

Zwischen 1984 und 1993 verband Ahlfeld seinen Beruf mit der Politik, als er ehrenamtlicher Bürgermeister von Hausen ob Verena war. Vor allem diese Zeit hat ihn auch sehr geprägt. Das zumindest muss man schlussfolgern, wenn man den Titel seines 2017 erschienen Buches liest: „Wenn einer mal Bürgermeister war...“ Die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten - in Sport, Kirche, Telefonseelsorge, 50 Jahre CDU und weiteres, ist lang. Große Leidenschaft hat seine nachberufliche Tätigkeit als Verantwortlicher eines Bundesprojekts zum Aufbau kommunaler Selbstverwaltung in Albanien geweckt. Bis heute hält diese Beziehung.