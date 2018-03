Handharmonika-Club bereitet Frühlingskonzert vor

Die Vorstandswahlen bei der Generalversammlung des Handharmonika-Clubs Deilingen-Delkhofen brachten keine Überraschungen. Das bewährte Leitungsteam unter der Führung von Vera Schweizer wird die Geschicke des Vereins auch für die nächsten zwei Jahre bestimmen.

Im einzelnen sind dies: die Vorsitzende Vera Schweizer, Schriftführerin TatjanaWeinmann, Kassiererin Simone Weinmann, die drei Beisitzerinnen Marie-Christine Häring, Klara Schwarz und Regina Volz, die Kassenprüfer Dietmar Kuolt und Regina Volz sowie als Notenwartin Regina Volz.

In ihrem Bericht begann Vera Schweizer mit einer kurzen Vereinsstatistik: 21 Aktive stehen 103 Passiven gegenüber. Zwei herausragende Aktivitäten waren das Dorffest und das Frühjahrskonzert. Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz beim Dorffest klappte hervorragend. Schweizer dankte den beiden Dirigenten Thomas Mockeu und Andreas Schweizer, die mit vollem Engagement die beiden Orchester zu Spitzenleistung geführt haben. Ihr Dank ging natürlich auch an die Spieler, die das alles erst möglich machten und an die Gemeinde für deren vielfältige Unterstützung.

Dass in einem Verein, der sich der Musik verschrieben hat, auch andere Betätigungen zur Geltung kommen, erführen die Zuhörer von der Schriftführerin Tatjana Weinmann. So fuhr man am 26, August mit dem Bus Richtung Donautal nach Tiergarten zu einem erlebnisreichen Ausflug. Aber auch mit dem Kinderferienprogramm und der Seniorenadventfeier hatte der Verein zu tun.

Kassiererin Simone Weinmann konnte die Versammlung ebenfalls froh stimmen, denn sie hatte einen kleinen Überschuss parat.

Programm für das Frühjahrskonzert steht

Mit viel Fleiß und Freude am Spiel komme man zu einer Performance wie beim Frühjahrskonzert, stellte Dirigent Thomas Mocker fest. Die Vorbereitungen auf das diesjährige Früjahrskonzert sind bereits in vollem Gange. Andreas Schweizer, Dirigent des Hobby-Orchesters, fügte dem hinzu, dass auch das Programm fertig sei. Er dankte den Spielern, vor allem den Erstlingen und verband seinen Dank mit einer Einladung an weiter Jugendliche.

Bürgermeister Albin Ragg, der der Versammlung die Entlastung des Vorstandes empfahl, meinte, es sei erstaunlich, was ein so kleiner Verein auf die Beine stellen kann, wenn er gut geführt wird und aus engagierten Mitgliedern besteht.

Zum Schluss wurden noch mehrere Akkordeonspieler für eifrigen Probenbesuch gelobt. Die drei Ersten aus dem ersten Orchester sind Tatjana Weinmann, Simone Weinmann und Regina Volz. Die ersten Beiden aus dem Hobby-Orchester sind Josef Weiß und Andreas Schweizer. Außerdem gab es noch Ehrungen für die beiden langjährigen Mitspieler Tatjana Weinmann und Carmen Heyer.