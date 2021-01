Handballabteilung des TV Spaichingen bietet Online-Training für die Jugend an

Um die trainingsfreie Zeit zu überbrücken, bietet der TV Spaichingen für seine Handballjugend seit 11. Januar Online-Training über „Zoom“ an. Das Training ist hauptsächlich für die C- bis A-Jugend ausgelegt und beinhaltet unter anderem Krafttraining, Koordination, Muskelaufbau und handballspezifische Ballübungen. Zwei Mal pro Woche, Montag und Mittwoch, werden die Trainingseinheiten angeboten und somit wird nicht nur der Körper fit gehalten, sondern auch der Zusammenhalt und die Gemeinschaft innerhalb des Vereins gestärkt.

Die Jugendlichen können sich problemlos über einen Link einwählen und können die Übungen, ohne großen Aufwand, mit kleinen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel gefüllte Plastikflaschen, Luftballons, verschiedene Bälle von Zuhause aus absolvieren. Bisher wurde das Training super angenommen und zwischen 40 und 50 Jugendliche nahmen jeweils teil.

Vorbereitet und demonstriert werden die Übungseinheiten von Jugendtrainern.

Doch nicht nur die eigenen Trainer konnten für das Projekt gewonnen werden, auch ehemalige Spaichinger Handballer, wie Max Öhler (2. Liga bei der SG BBM Bietigheim) und Elias Huber (A-Jugend Bundesliga/3. Liga HBW Balingen-Weilstetten) werden in den kommenden Wochen ein Training übernehmen und somit den jungen Handballern eine schöne Abwechslung im Corona-Alltag bereiten. Natürlich können sich alle Abteilungsmitglieder einwählen und sich so fit halten und an der Gemeinschaft teilnehmen.

Die Abteilung hofft natürlich trotzdem, dass bald wieder richtig in der Halle trainiert werden darf.