„Hallo Mama“ - Betrüger will Spaichingerin abzocken

Sie sitzen in Polen oder sonstwo im Ausland und versuchen skrupellos, die Sorge, Fürsorge und Liebe älterer Menschen für ihre Kinder, Enkel, Nichten oder Neffen auszunutzen: Betrüger, die sich per telefonischem Schockanruf, SMS, Mail oder Messengerdienst mit einer vermeintlichen Notlage in vertraulichem Ton mit „Hallo Mama“, oder „Hallo Opa“ melden und um finanzielle Hilfe bitten. Bei einer Frau aus Spaichingen bissen sie jedoch auf Granit. Und das, obwohl die zufälligen Umstände sie fast dazu verleitet hätten, knapp 4000 Euro in zwei Margen zu überweisen.

Denn Martha L.s Tochter war zu genau dem Zeitpunkt seit zwei Tagen im Urlaub, als die Nachricht bei WhatsApp aufploppte: „Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren, benutze jetzt mein altes Handy. Du kannst meine alte Nummer löschen und diese kannst du speichern *Herzchen*“. Zuerst kann die Mutter die Nachricht nicht zuordnen, vermutet dann aber schnell, es könnte ihre Tochter sein, die sich aus dem Urlaub meldet. Sie hatte sich ohnehin gesorgt, ob sie gut angekommen war. Und normal meldet sie sich immer. „Sie ist 1000-prozentig zuverlässig“.

Betrüger gehen geschickt vor

Die Frage also, wer der Nachrichtenschreiber sei, beantwortet auch dieser Betrüger wie üblich mit einer Rückfrage (*lachsmiley*„2mal darfst du raten“), um so an mehr Infos zu kommen. Dass die Tochter nach dem Handyverlust trotzdem schreibt, wundert die Mutter nicht, denn sie weiß, dass die Tochter ihre Handynummer auswendig kann.

Zweifel

Nicht ganz überzeugt versucht die Mutter, die alte Nummer anzurufen. Vergeblich. Und ihre vermeintliche Tochter bittet um Hilfe, sie möge ihr aushelfen, denn sie müsse zwei Rechnungen überweisen. Onlinebanking könne sie selbst nicht machen, weil die Daten im verlorenen Handy seien. Die Mutter hält das für plausibel, denn die Tochter hatte in der Wohnung kurz zuvor einen großen Wasserschaden. Wahrscheinlich stehen hier Handwerkerrechnungen aus, denkt sie. 1890 und 1980 Euro fordert das Gegenüber.

Der Betrüger meldet sich zunächst aber erstmal nicht mehr, was die Mutter verunsichert. Sie will alles richtig machen, ihrer Tochter helfen, aber irgendwie sagt ihr Bauchgefühl, dass da etwas nicht stimmt. Sie bittet sie, auf dem Festnetz anzurufen. Weil das nicht geschieht und sie keine Erklärung bekommt, wird sie immer unruhiger: „Ich muss mich grad sehr aufregen, weil Du in Not bist. Aufregen ist schlimm für mich.“ Die Mutter hatte jüngst eine schwere Operation und ist noch immer angeschlagen. Die Aufregung ist Gift.

„Per Echtzeit Überweisung“

Dem Betrüger ist das egal. Ungerührt schickt er die Anleitung, wie und wann die Spaichingerin das Geld überweisen soll. Und zwar „heute per online banking“ und nicht persönlich auf der Bank. Und ganz wichtig: „Per Echtzeit Überweisung!“ Jetzt weiß Martha L. auch warum: Die Gauner ziehen das Geld blitzschnell ab, sobald sie den Überweisungsbeleg haben, löschen die Konten und sind nicht mehr greifbar. Besonders perfide: Der oder die Betrüger - oft wechseln sich innerhalb einer Bande die Gauner ab - nehmen am Freitagnachmittag Kontakt auf, leiten die Überweisung am späteren Abend in die Wege, wenn keine Bank mehr geöffnet hat, wo man sich beraten lassen könnte. So war es auch bei Martha L.

Sorge um die Tochter

Auf der einen Seite die Aufregung und Sorge um die Tochter, auf der anderen Seite diese Stimme im Hinterkopf: „Da stimmt doch was nicht.“ Woher die Eile bei der Überweisung am Freitagabend? Kein Handwerker schickt den Gerichtsvollzieher übers Wochenende. Außerdem würde ihre Tochter sicher kaum versäumen, fällige Rechnungen zu bezahlen, ehe sie in den Urlaub fährt ( „Ihr passiert sowas nicht.“).

Die ungewohnt unbeholfene Sprache („Ich dachte, vielleicht hat sie im Urlaub ja ein bisschen gefeiert.“) – sie will auf Nummer sicher gehen und folgt ihrer Intuition: „Sag mir noch, wie Deine Schwester heißt, dass ich keinem Betrüger aufsitze. Bitte, bitte“ schreibt sie an die unbekannte Nummer. Der Computer stürzt ab.

Es ist inzwischen nach 21 Uhr. Martha L. nimmt gleich am Samstagmorgen mit der zweiten Tochter Kontakt auf. Die kennt die Masche und warnt die Mutter. Und schreibt ihrer Schwester eine SMS. Die hat das Handy immer im Hotelsafe und antwortet, dass alles in Ordnung ist.

Eine andere Spaichingerin wird tatsächlich Opfer

Martha L. geht zur Polizei, doch die winkt ab. Keine Chance die Täter zu finden. Diese Betrugsmasche findet tausendfach statt und tatsächlich: Am Montag wird eine 51-jährige Spaichingerin Opfer. Sie lässt sich von der angeblichen Notlage der Tochter so verunsichern, dass sie einen vierstelligen Betrag überweist. Als ihr schwant, dass sie einem Betrug aufgesessen war, ist das Geld weg.

Martha L. hatte Glück und eine gute Intuition. Sie hofft, dass viele ältere Menschen ihre Geschichte lesen und gewarnt sind vor so dreisten Betrügern.