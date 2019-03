Hackbeil in der Hosentasche

Ein 30 Zentimeter langes Hackbeil hatte ein Spaichinger in der Tasche, als er im vergangenen November einen 26-Jährigen an dessen Wohnungstür bedrohte. Am Donnerstag stand er wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor dem Spaichinger Amtsgericht. Letztlich wurde das Verfahren eingestellt, da sich nicht genau klären ließ, ob er das Beil bereits gezogen hatte, und ob er wirklich gesagt hatte, er werde den 26-Jährigen umbringen.

So hatte es nämlich in der Anklageschrift gestanden: Danach klingelte der 45-Jährige am 22. November gegen 22 Uhr an der Tür des nicht weit entfernt wohnenden 26-Jährigen. Er solle eine gute Freundin von ihm „in Ruhe lassen, sonst werde er ihn umbringen“. Bevor etwas passieren konnte, schlug ihm der Jüngere jedoch ins Gesicht – der 45-Jährige ging K.o.

„Ich war ziemlich betrunken und hatte einen Filmriss“, sagte dieser vor Gericht, dass er sich nur vage an den Niederschlag erinnern könne – nicht jedoch an die weiteren Umstände. 1,6 Promille hatte er im Blut - nicht genug für einen Filmriss, wie Richterin Beate Philipp meinte. Den 26-Jährigen kenne er seit seiner Kindheit, „ich habe eigentlich kein Problem mit ihm“. Es könne sein, dass er bei ihm geklingelt habe, weil er die Freundin gesucht habe – diese, eine junge Frau, hielt sich häufiger bei dem 26-Jährigen auf. Das Beil habe er möglicherweise aus seinem Elternhaus mitgenommen. „Es kommt mir nicht bekannt vor“, meinte er jedoch, als die Richterin ein Foto des Hackbeils mit 18 Zentimeter langer Klinge zeigte.

Die junge Frau, die offenbar psychische Probleme hat, habe ihn häufiger besucht, sagte der 26-Jährige bei seiner Zeugenaussage. „Aber ich hatte nichts mit ihr – ich wollte ihr helfen.“ Als der Angeklagte bei ihm klingelte, habe dieser gedroht, dass „er in meinen Träumen auftauchen“ werde. Ob er allerdings gedroht hatte, ihn umzubringen, daran konnte er sich nicht mehr genau erinnern. Als der 45-Jährige an die hintere Hosentasche langte, habe er zugeschlagen. „Ich hatte Angst und war im Schockzustand.“ Total betrunken sei ihm der 45-Jährige nicht erschienen. Ein Polizeibeamter als weiterer Zeuge sagte aus, dass er „deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden“ habe.

Wegen diverser Delikte hat der Angeklagte bereits mehrere Bewährungsstrafen bekommen. Er entschuldigte sich bei dem 26-Jährigen, „wenn es so war“. Die beiden schüttelten sich die Hände. Die Staatsanwältin regte an, das Verfahren einzustellen – wegen der Alkoholisierung, der Verletzungen durch den Schlag ins Gesicht und weil „er an die Hosentasche griff, ohne das wir genau wissen, was er vor hatte“. Das Beil war erst beim Niederschlag herausgefallen. „Für mich bleibt lediglich die Bedrohung im Raum stehen.“

Dieser Sichtweise schloss sich die Richterin an. „Der Zeuge hat nur vom Griff an die Hosentasche berichtet.“ Bevor es zu Boden gefallen sei, habe er das Beil nicht gesehen. Zudem sei der Angeklagte zuletzt im Jahr 2006 verurteilt worden, also vor inzwischen 13 Jahren.