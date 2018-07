Hühnerleiter Spaichingen: Bahn sendet positive Signale

Jetzt beginnt die Reisezeit – und in Spaichingen müssen Bahnfahrer, sofern sie das überhaupt schaffen – erst die steile Hühnerleiter, einen Übergang mit Treppe, überwinden. Im April haben zahlreiche Initiativen und Bürger für eine barrierefreie Lösung demonstriert. Jetzt hat der bahnpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Matthias Gastel, mitgeteilt, dass Bewegung in die Sache kommt.

Die Bahn untersuche nun selbst die Machbarkeit eines barrierefreien Zugangs, so Gastel in einem Schreiben an den Sprecher des Grünen-Vorstands Spaichingen, Hermann Polzer. Vermutlich wird eine Aufzugslösung gesucht und dabei untersucht, ob diese für den Spaichinger Bahnhof infrage kommt.

Die Bahn habe jedenfalls vor, die aktuelle Gleisführung – Fernzüge über das schnelle Gleis 3 – beizubehalten.

Wenn ein beziehungsweise zwei Aufzüge machbar wären, müsse die Finanzierung gesucht werden. Konkretes werde es aber erst im Herbst geben, so Gastel in seinem Schreiben, die konkreten Planungen könnten 2019 beginnen.

Die folgende Nachricht hält Hermann Polzer für ein wichtiges Signal: Die Deutsche Bahn werde den Mittelbahnsteig neu aufbauen, auf 76 Zentimeter, und neu möblieren. „Das bedeutet das Signal, dass Spaichingen ein Haltepunkt für Fernzüge bleiben soll“, so Polzer. Dass die Bahn jetzt selbst die Machbarheit der Barrierefreiheit untersucht, wertet Polzer ebenfalls als positives Signal.

Seit der Fahrplanumstellung und der damit verbundenen Verlegung des Fernverkehrs-Ein- und Ausstiegs auf das nur über die Hühnerleiter erreichbare Mittelgleis gab es vielfache Proteste von vielen Seiten. Schon früher hatte Matthias Gastel Spaichingen im Bemühen um Barrierefreiheit unterstützt und war auch zur Demonstration gekommen. Weitere Gespräche werden und wurden geführt, zahlreiche unterschiedliche Gruppen und Akteure setzten sich ein, so auch Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, der nach Berlin geschrieben und auch Antwort bekommen hatte.

Keine aktuellen Fahrgastzahlen

Eine der Forderungen der Demonstration war die nach aktuellen Zahlen. Wie die Bahn im März auf unsere Anfrage mitteilte, sind es jetzt am Bahnhof seit zehn Jahren immer zwischen 600 und 650 Reisende, in Spaichingen Mitte waren es 2017 aber zusätzlich 492 Reisende.

Insgesamt würden die Fahrgastzahlen in Spaichingen also die 1000er-Marke inzwischen überschreiten. Ab 1000 Fahrgästen an einem einzigen Bahnhof muss die Bahn Barrierefreiheit auf eigene Kosten herstellen. Steigende Fahrgastzahlen seien also auch das beste Argument, um Abhilfe zur Hühnerleiter zu schaffen. Und zwar auf Kosten der Bahn, so Polzer.

Allerdings gibt es noch bis 2020 ein Bundes-Programm „Barrierefreiheit kleiner Schienenverkehrsstationen“. Mit diesem hat dieser Tage Oberndorf den barrierefreien Ausbau seines Bahnhofs begonnen. In diesem Programm zahlt der Bund die Hälfte sowie Stadt und Land gemeinsam die andere.

Oberndorf hatte bereits in den vergangenen Jahren viel am Bahnhof investiert, sodass die Fahrgastzahlen ständig weiter gestiegen seien, so Oberndorfs Bürgermeister Hermann Acker beim Baubeginn vor wenigen Tagen. Auch Sulz hat mit diesem Programm bereits Aufzüge gebaut.