Hörner erklingen facettenreich

Ein putzmunteres Horn-Quartett hat nach dem verkorksten ersten Weltmeisterschaftsauftritt der deutschen Nationalmannschaft so richtig Laune gemacht. Im Rahmen der Reihe „Kultur & Klinik“ entzückten vier junge Musiker, allesamt Studierende der Hochschule für Musik in Trossingen, in der Kapelle des Gesundheitszentrums die Freunde der klassischen Musik mit einem höchst facettenreichen Horn-Programm. Konzert-Impresario Dr. Albrecht Dapp hatte nicht zu viel versprochen, als er ein „schmissiges Konzert“ angekündigt hatte.

Schon das Quartett in B-Dur op. 38 von Friedrich Constantin Homilius zeigt in drei Sätzen, wie variantenreich das Klangspektrum eines Waldhorns sein kann. Mal wandert das Thema samtweich von Instrument zu Instrument, mal fließt die Melodie in romantischer Schönheit dahin, mal weisen verspielte Jagdmotive darauf hin, dass mit dem Jagdhorn alles angefangen hat.

Das „Notturno“ von Nicolai Rimski-Korsakow hüllt die Zuhörer, die vom Komponisten vielleicht den berühmten „Hummelflug“ kennen, mit einer Art „Gute-Nacht-Lied“ ganz in eine Wolke der Romantik ein. Nicht unsanft, aber äußerst variantenreich werden sie mit moderneren Harmonien des jungen Franzosen Eugène Bozza wieder wachgerüttelt. Er hat in seine mehrsätzige Suite für vier Hörner alles hineingepackt, was Horn kann – durch hölzerne Dämpfer angenehm sanft klingen, richtig schöne tänzerische Volksweisen dynamisch wiedergeben, aber auch in Posaunen-Manier scharfe Töne produzieren – oder bei den urigen Jagdmotiven bewusst Kiekser einbauen, die Bläsern und Zuhörern ein spontanes Lächeln ins Gesicht zaubern.

Zwischendurch erklärt Claudio Mori Monteiro eine Menge über den Aufbau eines Horns: Über ein relativ kleines Trichtermundstück bläst der Hornist in ein enges, konisches Rohr, das sich drei Meter lang windet, bevor die Töne in einem weiten Schallbecher münden, der in der Regel mit dem rechten Arm gestopft wird, während die linke Hand die Ventile bedient. Sie seien besonders stolz, dass sie heute mit einer Ausnahme nur Originalkompositionen für Horn im Angebot hätten, verkündet der Moderator bei seinen umfassenden Infos.

Wie man originale Jagdstimmung wiedergibt, zeigen die vier Hornisten Claudio Mori Monteiro aus Franken, Armin Attila Kiss aus Ungarn, Joseph Rauch aus dem Allgäu und Thomas Kirbisser aus der Steiermark bei Gioachino Rossinis „Le Rendez-vous de chasse“. Sie spielen das Werk auf Naturhörnern ohne Klappen als eine Art witziges Frage- und Antwortspiel der Jagd-Fanfaren, bei dem „Ausreißer“ in der Intonation erlaubt, ja sogar gewollt sind und Spaß machen. Anton Bruckners „Andante in Des-Dur“, das einzige nicht originale Werk, lässt das Quartett noch einmal in Romantik schwelgen, bevor es dem Konzert einen komödiantischen Schlusspunkt setzt. „Cinque miniatures op. 76“ von Jan Koetsier lassen in einem musikalischen „Tierzirkus“ Ameisen marschieren, Katzen jammern, Mäuse quietschen und Enten schnattern. Alles endet in einem turbulent-ironischen Finale.

Mit einem verjazzten „Bésame mucho“ als Zugabe setzen die Vier noch ein Sahnehäubchen drauf und ernten frenetischen Beifall.