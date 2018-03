Höhepunkt folgt auf Höhepunkt beim Zunftball der Deichelmaus

Vier Stunden Knaller auf Knaller bis Mitternacht – das ist die Redoute der Spaichinger Deichelmauszunft. Die Stadthalle war am Samstagabend wieder zum Bersten gefüllt. Im Mittelpunkt standen Prinzenproklamation und Auftritte der Gruppen der Zunft.

Prinz Oliver I. von Pille und Pastille verkündete im Beisein von Prinzessin Kathrin I. vom Bayernland, wie er als Narrenherrscher Geld nach Spaichingen holen wolle: mittels Erfindung einer wirksamen Medizin gegen „postalkoholische Qual“. Dann könne etwa ein Hochhaus neben das Gymnasium gebaut werden, doppelt so hoch wie der Rottweiler Testturm, dieser „mickrige Wurm“. Und eine „Skihalle bis zur Zundelbergspitze hinauf“. Sportlich ging es weiter: Er wolle ein neues Stadion bauen für den SVS. „Bundesliga-Fußball in Spaichingen wäre doch toll.“ Als ersten Neuzugang werde er den gebürtigen Rottweiler Joshua Kimmich von den Bayern holen. Und auch ein Autorennen im Stil der Formel Eins werde er auf Spaichinger Straßen aufziehen. Um im Gegenzug die Ohren der Bürger zu schonen, werde er „eine Balgheimer Idee klauen – nachts Tempo 30, das ist mein Plan“.

Spitzen gegen die Narrenräte

Mit Gejohle begrüßten die närrischen Gäste die hoheitlichen Vorschläge. Genauso wie jeden gelungenen Gag der Büttenredner: So hatte Isabell Schmid, vor zwei Jahren selbst Prinzessin, ihren ersten Auftritt in der Bütt. Da mussten sich die Narrenräte, wie bei anderen Rednern, einiges anhören: „Da ist nichts dabei, wo du denkst: wow – das braucht man jetzt als Narrenfrau“, meinte die Büttenrednerin mit Blick auf die über der Bühne thronenden Räte. Deichelmaus-Präsident Steffen May war Ziel des Spotts des ebenfalls erstmals agierenden „Narrenrat a.D.“ alias Jürgen Gäckle und Karsten Frech in Rockerkluft: „Hast du gehört, Karsten – der Präsident hat ein Kind gekriegt“ – „Ich habe schon immer gedacht, der wär schwanger.“

Ein Song für Spaichingen

Als einen „wahnsinnigen Ohrwurm“ kündigte May einen kleinen, aber feinen Höhepunkt an: ein Lied, das Reinhold Knebel, der mit Markus Zimmerer gewitzt durchs Unterhaltungsprogramm führte, eigens für die Spaichinger Fasnet geschrieben hatte. Schon, als der Refrain zum zweiten Mal erklang, stieg der ganze Saal ein – May hatte nicht zu viel versprochen. Die Stimmung blieb bei allen Auftritten auf höchsten Touren: Tänzen von Junggarde, Juniorengarde, der Hästrägergruppe zum Thema Olympia mit einer hübschen Choreografie mit asiatischen Schirmen, der Showtanzgruppe und der Narrenzunftfrauen unter dem Motto „Afrika“ samt Großwildjäger. Die „Freunde des Prinzenpaars“ samt Besuch aus München hatten den längsten Auftritt: Sie hielten auf der Stadthallenbühne die „erste Spaichinger Apotheker-Wiesn“ ab, inklusive als Bakterien und Viren kostümierter Akteure.

Ehrungen gab’s auch: an erster Stelle die von Kanzleimeister Thomas Meilhammer, der nach dieser Fasnet aufhört. Für 20 Jahre im Elferrat überreichte ihm Kurt Szofer, Präsident des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Ehrennadel in Silber des Rings. Für zünftige Klänge sorgten die Primtäler und, nach dem Finale mit allen Akteuren des Abends, bis zum frühen Morgen die Hirschbuben.