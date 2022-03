Gymnasium Spaichingen ist sechsfacher Landessieger

Zwei Jahre ist es her, dass das Corona-Virus den Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ zum Erliegen gebracht hat. Kurz vor dem Landesfinale wurden alle Wettbewerbe eingestellt. Dieses Schuljahr sollte es wieder in allen Sportarten losgehen – die Vorfreude bei allen Schülerinnen und Schülern war groß. Jedoch gab es dann immer wieder neue Einschränkungen im Schulsport, so dass nur im Badminton an ein normales Wettkampfgeschehen zu denken war.

Über die südbadischen Qualifikationsturniere schafften es sechs Spaichinger Mannschaften, das Landesfinale zu erreichen. Dieses sollte ursprünglich in Moosbach stattfinden. Da es aber untersagt war, mehrtägige Veranstaltungen mit Übernachtung durchzuführen, bot der Beauftragte für Südbaden, Frank Banzhaf, an, das Finale eintägig in Spaichingen stattfinden zu lassen. Bei diesem Heimspiel, zu dem noch drei weitere Teams nachrücken durften, schnitten die Schülerinnen und Schüler äußerst erfolgreich ab.

Den Anfang machte die WK I. Hier waren gleich drei Spaichinger Teams am Start – zwei in der freien Klasse und eines bei den Mädchen. Die beiden freien Mannschaften waren nicht zu schlagen. Die erste Mannschaft deklassierte alle anderen Schulmannschaften und auch die zweite Mannschaft ließ allen anderen keine Chance. Die Mädchen dieser Wettkampfklasse beendeten das Turnier auf Platz 3, da die beiden Gegner aus Riedlingen an diesem Tag einfach eine Nummer zu groß waren. In der WK II beendeten die Spaichinger Mädchen das Turnier auf Platz 2, nur knapp hinter den Siegerinnen aus Altshausen.

Am zweiten Wettkampftag wird für gewöhnlich im gemischten Team ein Ticket für das Bundesfinale in Berlin vergeben. In dieser Kategorie war nach langer Zeit auch mal wieder ein Spaichinger Team dabei. Nachdem man in der Qualifikationsphase noch gegen die Birklehofschule verloren hatte, musste man gleich gegen eben diese Mannschaft loslegen. Dieses Mal mit dem besseren Ende für die Primstädter. Einmal eingespielt und hervorragend von Nathanael Strom gecoacht, wurden auch die beiden anderen Mannschaften mit jeweils 5:2 besiegt, so dass am Ende der heißersehnte Sieg errungen war und es nun für diese Mannschaft zum Bundesfinale nach Berlin geht!

Ebenfalls gewann die WK III Mädchenmannschaft den Titel. Die Mannschaft musste nach einem knappen Unentschieden im Hinspiel um Platz eins bangen, besiegte dann aber im Rückspiel die Gegnerinnen aus Seelbach mit 4:2. Was die Mädchen können, schaffen wir auch dachten sich die Acht- und Neuntklässler im freien Wettbewerb und besiegten ebenfalls alle ihre Gegner.

Am letzten Wettkampftag belegte die Schulsportmannschaft der 6a des Gymnasiums einen guten dritten Platz. Es zeigte sich, dass es als reine Schulbadmintonspieler schwer ist, mit reinen Badmintonmannschaften mitzuhalten.

Die „kleinen“ Mädchen der gleichen Altersklasse wussten zu Beginn noch nicht so richtig, wo sie stehen, gab es doch nicht viele Wettkämpfe für sie im Vorfeld. Letztendlich ließen aber auch sie ihren Gegnerinnen keine Chance und gewannen das Turnier am Ende unangefochten.

Das zweite von zwei möglichen Tickets für das Bundesfinale wurde im WK III Mixed vergeben. Hier kam es zu den am heißesten umkämpften Begegnungen. Mit zwei knappen 4:3-Siegen und einem deutlichen 7:0 löste auch hier die Mannschaft des Gymnasiums die Fahrkarten nach Berlin! Auch hier machte am Ende das gute Coaching durch Niels Wunderlich und Roman Sivirin den Unterschied.

Am Ende erkämpften und erspielten die Schülerinnen und Schüler das Gymnasiums Spaichingen sechs Landestitel, 2 Vizetitel und 2 dritte Plätze – so erfolgreich war die Schule seit Jahren nicht mehr gewesen! Das hängt sicher damit zusammen, dass in den Coronaschuljahren viel Badminton an der Schule gespielt worden war und die Kooperation mit dem örtlichen Verein sehr eng ist.