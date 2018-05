Gymnasium hat die kräftigsten Lehrer

Das Spaichinger Gymnasium hat wie in den beiden Vorjahren das Deichelbohren am Schmotzigen auf dem Marktplatz gewonnen. Angefeuert von mehreren hundert Schülern hatten die Lehrer Christoph Timm und Daniel Pulvermüller am kräftigsten in die Hände gespuckt. Zweiter beim Bohren durch dicke Holzstämme wurde das Team Schillerschule/Baldenbergschule vor Realschule und Rupert-Mayer-Schule. Der Präsident der Deichelmauszunft, Steffen May, hatte die kostümierten Zuschauer begrüßt. Prinz Oliver I. von Pille und Pastille und Prinzessin Kathrin I. vom Bayernland sprachen zu ihren närrischen Untertanen: „Ich als Regent gebe allen frei – seid bei der Fasnet fleißig dabei.“ Weitere Fotos sehen sie bei www.schwaebische.de unter Spaichingen, Bildergalerien, ein Video in Kürze bei www.schwaebische.de/deichelbohren2018.