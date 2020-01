Gymnasium erhält Geräte für den Chemieunterricht

Um noch mehr praktischen Unterricht am Gymnasium Spaichingen zu ermöglichen, unterstützt der Fonds der Chemischen Industrie (FCI) die Schule mit 2500 Euro. Mit der Förderung werden unter anderem Materialien zur Messwerterfassung, eine Digitalwaage sowie Büretten finanziert. Fachlehrer Jochen Weber und Schulleiter Jürgen Pach nahmen bei der symbolischen Übergabe den „Chemie-Förderkolben“, ein chemietypisches Gefäß, von Tobias Pacher, bei den Verbänden der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg – Chemie.BW – zuständig für den „Dialog Schule – Chemie“, entgegen.

„Um im internationalen Wettbewerb längerfristig konkurrenzfähig zu sein, benötigt die Chemie-Branche motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte“ wird Tobias Pacher in einer Pressemitteilung des FCI zitiert. „Die Grundlagen legen die Schulen. Daher ist es im Interesse unserer Branche, den naturwissenschaftlichen Unterricht zu stärken und damit die beruflichen Perspektiven der Schüler zu erweitern“, erklärt Tobias Pacher. Am Gymnasium Spaichingen sei die Förderung genau an der richtigen Stelle. Denn die Schule leiste mit ihren naturwissenschaftlichen Projekten hervorragende Arbeit, so Pacher.

Der FCI hat das Gymnasium Spaichingen auch in den vergangenen Jahren unterstützt. Insgesamt seien dort bis jetzt 13035 Euro in den naturwissenschaftlichen Unterricht investiert worden so die Pressemitteilung. Bis zu 2500 Euro alle drei Jahre könnten allgemeinbildende Schulen mit dem Fach Chemie erhalten. Der Fonds übernimmt im Rahmen der gewährten Förderung Kosten für Geräte zum experimentellen Arbeiten, für Chemikalien, für Fachliteratur, Software oder Molekülbaumodelle.

Neben dem Angebot des FCI aus dem Programm „Schulpartnerschaft Chemie“ förderten die Verbände mit dem „Dialog Schule - Chemie“ die Zusammenarbeit von Chemie-Unternehmen und Schulen. Dabei stünden der naturwissenschaftliche Unterricht und die Weiterbildung im Mittelpunkt. Außerdem organisieren die Verbände zahlreiche Veranstaltungen für Pädagogen, beispielsweise zu Sicherheitsvorschriften im naturwissenschaftlichen Unterricht.

Als Förderwerk des VCI unterstütze der Fonds der Chemischen Industrie seit 1950 die Grundlagenforschung, Nachwuchswissenschaftler sowie den Chemieunterricht an Schulen.