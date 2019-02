Gymnasium bietet erneut die stärksten Männer auf

Und täglich grüßt das Murmeltier: Wie in den Vorjahren haben die Mannen des Spaichinger Gymnasiums die größte Muskelkraft an den Tag gelegt und am Donnerstag das traditionelle Deichelbohren auf dem Spaichinger Marktplatz für sich entschieden. Die Lehrer Jochen Weber und Andreas Aschauer hatten die Nase deutlich vorn beim Bohren durch dicke Holzstämme und siegten vor den Teams von Rupert-Mayer-Schule, Schillerschule und Realschule. Viele hundert Schüler feuerten ihre Lehrer an. Groß war ihr Jubel auch, als Steffen May, Präsident der Deichelmauszunft, verkündete, dass die Pädagogen bis Aschermittwoch im „Lehrergefängnis“ säßen. Und auch der Spaichinger Prinz Thomas I. von Hofen und Schwofen, begleitet von Tamara I. von Power und Flower, bekam fast tausendfachen Applaus, als er reimte: „Endlich habt ihr eure Ruh/bis Mittwoch bleibt die Schule zu/genießt die närrischen Tage/ohne eure Lehrerplage.“ Weitere Bilder bei www.schwaebische.de/deichelbohren2019