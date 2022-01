Gymnasiasten erringen Preise

Herausragende Wettbewerbsleistungen im MINT-Bereich („MINT“ steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) haben erneut Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Spaichingen gezeigt.

Wenn im Herbst die ersten Runden der Wissenswettbewerbe in den MINT-Fächern starten, nehmen jedes Jahr auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Spaichingen daran teil. Bereits seit 35 Jahren richtet sich der Landeswettbewerb an interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler im Fach Mathematik und gelte somit als der renommierteste Mathematikwettbewerb im Land, so das Gymnasium in seiner Mitteilung. In diesem Jahr wurden in der ersten Runde alle drei Teilnehmer des Gymnasiums Spaichingen durch ihre guten Leistungen ausgezeichnet. Chiara Opinc (Klasse 8c) und Matthias Roller (Klasse 9a) sind als Team angetreten und haben ihre Leistungen mit dem 1. Preis gekrönt. Simon Müther (Klasse 7b) ist im Einzel angetreten und hat dabei einen 2. Preis erreicht. Alle drei Spaichinger TeilnehmerInnen haben sich damit für die 2. Runde als Landesfinale im März qualifiziert. Darüber hinaus war Simon Müther auch mit einem 3. Platz bei der Deutschen Mathematik Olympiade in der ersten Klausurrunde äußerst erfolgreich.

Für die naturwissenschaftlichen Olympiaden in den Bereichen Biologie, Chemie und Physik finden jährlich mehrstufige Auswahlverfahren statt. Das Ziel ist die Bestenauswahl in Theorie und Praxis unter mehreren 1000 Teilnehmern für das deutsche Team, das im Herbst 2022 an internationalen Wettbewerben antritt.

Vom Gymnasium Spaichingen haben an der internationalen Chemieolympiade mit Roman Sivirin (Klassenstufe 12), Amelie Figel und Nathanael Strom (beide Klassenstufe 11) drei Schülerinnen und Schüler an der ersten Runde teilgenommen. Zudem sind Stefanie Eski (Klasse 10) und Collien Bunz (Klassenstufe 11) bei der internationalen Biologieolympiade gestartet. Mit dem Lösen von umfangreichen Aufgaben aus verschiedenen Themengebieten auf universitärem Niveau in Chemie beziehungsweise Biologie hatten sich alle fünf souverän für die jeweilige Landesebene qualifiziert.

Eine ebenso erfolgreiche Qualifikation für die 2. Runde hat Nathanael Strom zudem bei der internationalen Physikolympiade, parallel zur Chemieolympiade, geschafft.

„Unsere Schülerinnen und Schüler haben wirklich herausragende und beeindruckende Leistungen erbracht, die uns als Schulgemeinschaft sehr freuen und auch sehr stolz machen“, sagt Schulleiter Jürgen Pach, „und es zeigt die besondere Motivation der Jugendlichen und auch das Funktionieren unserer Breiten- und Spitzenförderung im MINT-Bereich.“