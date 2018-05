Gute Laune trotz Gewitters beim Pfingstzeltlager

Etwa 60 Jugendliche und 20 Betreuer haben sich über das Pfingstwochenende auf dem Gelände der Hundefreunde Spaichingen getroffen. Grund war das Pfingstjugendlager des Südwestdeutschen Hundesportverbandes, kurz „swhv“.

Das Jugendlager hat eine lange Tradition und bringt Jugendliche aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammen. Dort treffen sie einmal im Jahr Freunde aus dem Hundesport, die sie sonst nicht sehen. Um die Organisation kümmerten sich die Jugendvorsitzende Elvira Laupp und ihre Stellvertreterin Nathalie Ulreich.

Die Bewirtung war in diesem Jahr an die Hundefreunde Spaichingen übergeben worden. In der Vorstandschaft wurde die Entscheidung, erneut eine Großveranstaltung zu stemmen, recht kurzfristig getroffen: „Normalerweise planen wir immer ein Jahr im Voraus. Für dieses Jahr war es schwer, einen Gastgeber zu finden“, erklärte Laupp. Nachdem sich die Hundefreunde Spaichingen im vergangenen Jahr mit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Turnierhundesport in der Szene einen guten Namen gemacht hatten, traten die Organisatorinnen des Pfingstjugendlagers an Pino Santo, den Vorsitzenden des Spaichinger Hundevereins, heran. Der befragte im Rahmen der Jahreshauptversammlung seine Mitglieder.

Nach einer Bedenkzeit fiel im Februar die Entscheidung, sich der erneuten Herausforderung zu stellen. Im April fand eine abschließende Besprechung mit den Verantwortlichen des „swhv“ statt – und wieder konnten die Spaichinger Hundesportler überzeugen. Das Fazit von Elvira Laupp und Nathalie Ulreich lautete am Montagmorgen: „Gerne wieder, wenn ihr es euch noch einmal zutraut.“

Wie bereits bei der „THS-DM“ wurde für jeden Bereich ein Team gebildet, das dann selbständig arbeitete. Im Vorfeld galt es, für die vielen Gäste einen Toilettenwagen, Waschplätze und ein großes Zelt zu beschaffen. Dieses Equipment konnte von befreundeten Vereinen geliehen werden. Die derzeit kaum genutzte Wiese auf dem Gelände der Hundefreunde wurde in Parzellen aufgeteilt und ein Frühstücks-, Mittag- und Abendessen-Team plante die Versorgung der vielen Gäste.

Stockbrot, Spiele und ein Disco-Abend für die Jugendlichen

Bereits am Freitagabend reisten die meisten Teilnehmer an, am Samstagvormittag waren alle Zeltplätze vergeben. Um die jugendlichen Teilnehmer im Alter zwischen sechs und 16 Jahren zu beschäftigen, hatte Nathalie Ulreich Spiele vorbereitet. Sie besucht selbst seit 26 Jahren das Jugendlager und weiß, wie sie die jungen Lagerbewohner bei Laune halten kann: „Um die Kontakte unter den Jugendlichen herzustellen, stelle ich die Gruppen so zusammen, dass die Kreisgruppen und die Altersklassen gemischt sind.“

Die Planung des Samstagnachmittags musste sich dem einsetzenden Gewitter beugen. „So hatten wir einen DVD-Nachmittag im Vereinsheim“, berichtete Elvira Laupp. Die geplante Nachtwanderung und das Stockbrotbacken fand aber statt. „Als wir da drüben bei dem Westerngelände am Waldrand waren, das war schon ein wenig gruselig“, beschrieb Manuel Ulreich, ein Teilnehmer des Jugendlagers, seinen Eindruck von der Nachtwanderung.

Doch der Sonntag ließ keine Wünsche offen und die Kinder und Jugendlichen konnten draußen spielen, basteln und den Abend mit Discomusik ausklingen lassen. Da die Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz keine Pfingstferien haben, hieß es am Montagvormittag nach einem ausgiebigen Frühstück: Zelte abbauen und nach Hause reisen.