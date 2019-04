Landesjustizminister Guido Wolf MdL und der Landrat des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli, haben zu Ostern das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen besucht. „Das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg ist eine wichtige Einrichtung, die Menschen auf ihrem schwersten Weg begleitet“, sagte Wolf laut Pressemitteilung. Und weiter: „An diese Einrichtung und an die Menschen, die dort pflegerisch und sozial Großartiges leisten, über Ostern zu erinnern, das ist mir ein besonderes Anliegen.“ Der Besuch solle auch Wertschätzung für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Hospizes ausdrücken.