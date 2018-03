Grundschüler lernen die Spaichinger Realschule kennen

Die Realschule Spaichingen hat ihren Schnuppernachmittag ausgerichtet. Das berichtet die Schule.

Bei diesem besonderen „Tag der offenen Tür" öffnete sich die Realschule mit allen Facetten ihren Besuchern und bot ein kurzweiliges Programm für alle. Schüler aller vierten Klassen des gesamten Umkreises und Einzugsbereiches der Realschule sowie deren Eltern, Großeltern und Verwandte waren der Einladung gefolgt und konnten sich ein Bild vom umfangreichen Angebot machen.

Schulleiter Holger Volk begrüßte die Gäste im Namen des gesamten Kollegiums und lud die Anwesenden ein, die Realschule für sich zu entdecken.

Und zu entdecken gab es an diesem Tag einiges. Das Lehrerkollegium hatte sich ins Zeug gelegt, um zu zeigen, was die Realschule zu bieten hat. Und die Klasse 8a unter Leitung von Mareike Wickertsheim richtete extra ein kleines Café ein, das zum Verweilen einlud.

Das Fach Deutsch zeigte einen Einblick in die Welt der Märchen. Dort konnten die Grundschüler ihr Wissen rund ums Thema testen. In Englisch hatte man die Auswahl zwischen Spielen und Informationen zum bilingualen Zug. Das Fach Französisch ließ die Kinder in eine „Französisch-Welt“ eintauchen, samt Länderquiz und kulinarischen Spezialitäten.

Hoch her ging es auch in den Fachräumen der Naturwissenschaften Chemie, Biologie und Physik. Gemeinsam mit älteren Schülern der Realschule hatten die Schüler hier die Möglichkeit, selbst Experimente durchzuführen und so einen interessanten Einblick in die Welt der Chemikalien und der Physik zu bekommen.

In Geographie warteten mehrere Stationen auf die Besucher. Ob Länderquiz, Deutschlandpuzzle, Fragen rund um den Globus oder Städterätsel, für jeden war etwas dabei. Im Wahlfach „Alltagskultur-Ernährung-Soziales“ durften erste Versuche beim Tische dekorieren gemacht oder etwas über gesunde Ernährung gelernt werden. Hierbei konnten die Schüler ihr theoretisches Wissen gleich überprüfen und sich unter fachkundiger Aufsicht gesunde Snacks oder Milch-Shakes zubereiten.

Für die praktisch veranlagten Schüler hatte der Fachbereich Technik das passende Angebot. Schritt für Schritt wurde hier unter der Mithilfe der Techniklehrer Thorsten Weisser und Uwe Kohler sowie einigen Schülern ein kleiner Holzkreisel hergestellt.