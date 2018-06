Grund- und Hauptschullehrerin erhält Dankesurkunde

Im Rahmen einer Lehrerexkursion, die das Kollegium der Schillerschule nach Radolfzell an den Bodensee geführt hat, erhielt die Grund- und Hauptschullehrerin Brunhilde Teufel auf dem Turm des Münsters die Dankesurkunde des Landes Baden- Württemberg für 40 Jahre Dienst. Zuvor waren die Teilnehmer auf einer mittelalterlichen Stadtführung. Schulleiter Michael Maurer überbrachte den Dank des Ministerpräsidenten und bedankte sich auch persönlich bei der Kollegin für die immer zuverlässige Erfüllung ihres Dienstes. Die beliebte Pädagogin ist schon seit 1984 an der Schillerschule Spaichingen. In ihrer kurzen Ansprache sagte sie, dass sie sich in all den Jahren unter vier verschiedenen Rektoren immer sehr wohl gefühlt habe. Die Lehrerin war in der Vergangenheit flexibel eingesetzt. Während sie lange Zeit im hauswirtschaftlichen Bereich der Schule die Hauptschüler unterrichtet hatte, wurde sie nach dem Rückgang der Schülerzahlen und der Schwächung des Faches „Hauswirtschaft- und Textiles Werken“ wieder als Klassenlehrerin in der Grundschule eingesetzt.