Große Leistung, große Ehre: Lara Weiß und Vivien Müller starten beim Deutschland-Cup

Beim Bezirks-Cup Süd in Schwendi haben die Turnerinnen des TV Spaichingen erneut ihre Klasse unter Beweis gestellt. Lara Weiß und Vivien Müller gewannen ihre Leistungsklasse und vertreten den Schwäbischen Turnerbund am Samstag, 6. November, in Paderborn beim Deutschland-Cup im Geräteturnen.

In Ostwestfalen messen sich dann die besten Turnerinnen. Der Schwäbische Turnerbund durfte pro Altersklasse nur zwei Sportlerinnen nominieren, die sich gegen 30 andere Athletinnen aus ganz Deutschland im Einzel- und Mannschaftswettkampf behaupten wollen. In diesem Jahr werden Vivien Müller (Altersklasse 16/17) und Lara Weiß (14/15) aus Spaichingen dabei sein. Tanja Müller-Russ wird die Turnerinnen als Trainerin begleiten und Lea Müller wertet im Sechser Kampfgericht am Schwebebalken als Kampfrichterin für den TV Spaichingen.

Ihre Teilnahme hatten sich Müller und Weiß beim Bezirks-Cup in Schwendi verdient. Nach einem erfolgreichen Wettkampfstart in Hülben Anfang Oktober trat der TV Spaichingen gleich mit fünf Sportlerinnen in der Leistungsklasse 2 an. Neben Vivien Müller, die nach ihrer Verletzung noch nicht in Top-Form war, waren auch Annika Weiß, Lara Weiß, Jule Weiß sowie Cynthia Müller dabei.

In der LK 14/15 gingen Cynthia Müller, Lara und Jule Weiß in einem 15-köpfigen Teilnehmerfeld an den Start. Am Schwebebalken zeigten sie ihre Halteelemente, Räder und Drehungen. Auch mit ihren Sprungverbindungen und Hocksalto-Abgängen punkteten sie bei den Kampfrichtern. Cynthia Müller kam mit ihrer Bogengang-Bogengang-Verbindung auf 11,2 Punkte. Jule (12,6 Punkte) und Lara Weiß (12,5 Punkte) erreichten mit ihren akrobatischen Verbindungen Bogengang-Meny-Kelly die Bestwertungen an diesem Gerät. Am Boden kamen Müller (12,35), Lara (12,95) und Jule Weiß (13,4) mit ihren Bodenchoreographien mit akrobatischen Elementen wie Überschlag-Salto, Radwende-Hocksalto oder Radwende-Schraube ebenfalls auf hohe Wertungen. Zufrieden wechselten sie an das dritte Gerät – den Sprungtisch. Cynthia Müller begann mit einem Handstützüberschlag mit halber Drehung und erzielte sehr gute 12,3. Punkte. Lara (13,65) und Jule (13,7) überzeugten mit einem gehockten wie einem gebückten Tsukahara in den Stand. Am Stufenbarren sicherte sich Lara Weiß mit 13,1 Punkten den Tagessieg. Jule Weiß folgte mit 12,2 Punkten und Cynthia mit 10,20 Punkten. Insgesamt bedeuteten die Leistungen für Cynthia Müller Platz sieben, für Jule Weiß Rang zwei und für Lara Weiß den Sieg. Dabei ließen die Weiß-Zwillinge, die lediglich drei Zentel trennte, ihre Konkurrentinnen um mehr als 1,4 Punkte hinter sich.

In der Altersklasse der 16- und 17-Jährigen turnten Vivien Müller und Annika Weiß. Am Stufenbarren zeigte Vivien Müller, durch ihre Verletzung am linken Fuß noch etwas eingeschränkt, eine einfachere Übung und erreichte solide 11,3 Punkte. Weiß zeigte eine souveräne Übung mit Bückumschwung in den Handstand und einen sauber geturnten Flieger aus dem Stalderansatz. Damit sicherte sie sich die beste Bewertung des Geräts in ihrer Alterklasse mit 11,9 Punkten. Es folgte der Schwebebalken, an dem die Spaichingerinnen mit unterschiedlichen Sprungkombinationen, den akrobatischen Verbindungen Bogengang-Menykelly und Strecksalto-Abgängen auf 11,45 und 11,20 Punkte kamen. Trotz kleiner Unsicherheiten gingen sie zufrieden vom Gerät. Nun folgten die Bodenchoreographien, bei der Weiß und Müller ihre Radwende-Flick-Flack mit ganzer Schraube rückwärts, Überschlag-Strecksalto vorwärts, wie auch geforderte Sprungverbindungen zum Besten gaben. Weiß erreichte sehr gute 12,15 Punkte, Müller 12,55 Punkte. Am Sprungtisch schloss Weiß mit einem halb-rein/halb-raus Sprung mit 12,0 Punkten den Wettkampf ab. Müller sprang zuerst einen sicheren Handstützüberschlag (11,65 Punkte) und riskierte im Anschluss einen gehockten Tsukahara, eine Radwende mit Rückwärtssalto, den sie nicht eingeturnt hatte. Sie brachte ihn in den Stand und holte 12,4 Punkte. Damit sicherte sie sich mit einem Vorsprung von 0,35 Punkte den Sieg vor Mara Gaßner vom SV Hülben. Annika Weiß erreichte mit einem Rückstand von 0,45 Punkten auf Müller den dritten Platz.