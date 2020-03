Großteil der Störer kommt nicht aus Spaichingen

Die Beamten des Reviers Spaichingen und der unterstützenden Diensthundeführerstaffel Rottweil sahen sich am Fasnetsonntag mit bis an die 100 alkoholisierten und teilweise aggressiv auftretenden, meist jungen Männern konfrontiert. (Wir haben berichtet.) Es kam laut Polizeibericht nach dem Umnzug zu Provokationen und Raufereien. Die Polizeibeamten und die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes hatten alle Hände voll zu tun, Auseinandersetzungen zu schlichten und zu beenden. Die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus und nahm einzelne Personen auf der Dienststelle in Gewahrsam .

Wir haben Polizeisprecher Herbert Storz von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Konstanz zu den Hintergründen befragt.

Waren die beteiligten jungen Männer alle aus Spaichingen oder kamen sie auch aus anderen Orten?

Wir können nur Auskünfte geben zu den Personendaten, die im Zusammenhang mit konkreten Vorkommnissen aufgenommen wurden. Der Großteil der Störer hat seinen Wohnsitz nicht in Spaichingen, sondern in umliegenden Städten und Gemeinden.

Haben Sie den Eindruck, dass die Beteiligten ganz bewusst die Fasnet zu Provokation und Auseinandersetzung benutzt und gesucht haben (vielleicht so ähnlich wie Hooligans) oder sind die Auseinandersetzungen eher spontan aus der Gruppendynamik heraus entstanden?

Den Eindruck habe ich nicht. Es sind Leute, die offensichtlich die Kultur der schwäbischen Fasnet nicht verstehen.

Welche Rolle spielt dabei Alkohol?

Der Missbrauch von Alkohol spielt dabei die größte Rolle. Der Grundsatz müsste eigentlich lauten: „Es kann schon mal vorkommen, dass man zu viel trinkt, die Fastnacht ist eine kulturelle und damit ernste Angelegenheit, da sollte das besser nicht passieren.“

Spielen eventuell auch ethnische oder politische Konflikte dabei eine Rolle?

Ich gehe nicht davon aus. Jedenfalls ist mir nichts davon bekannt.

Während es in anderen Städten wie Villingen oder Tuttlingen über die Fasnet relativ ruhig geblieben ist, ist es in Spaichingen wieder zu Vorkommnissen gekommen. Könnte das auch mit der speziellen Ausgestaltung des öffentlichen Raums im und um den Spaichinger Marktplatz zu tun haben?

In Tuttlingen gibt es eine Straßenfasnet vor allem im Stadtteil Möhringen. In Tuttlingen selbst beschränkt sich das auf den Samstagsumzug und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, was möglicherweise einen anderen Ablauf darstellt als die Veranstaltung am Fastnachtssonntag in Spaichingen. Der Villinger Traditionsfasnet begegnen die Besucher vielleicht auch mit entsprechendem Respekt. Sie ist möglicherweise auch eher das Ziel von Erwachsenen oder Familien mit Kindern. Ob die spezielle Situation auf dem Spaichinger Marktplatz einen Einfluss hat, dazu kann ich nichts sagen. Organisatorisch lässt sich manches bewegen. Anschlussveranstaltungen geben dem Publikum ein neues Ziel.

Gibt es in Orten, in denen Streetworking betrieben wird, eigentlich weniger Probleme mit jungen Männern?

Streetworking hat sicher positive Auswirkungen. Zum Umfang der Jugendarbeit und der Sozialarbeit in Spaichingen können die Stadt Spaichingen oder die zuständigen Behörden besser Auskunft geben als die Polizei.

Nimmt nach Erfahrungen der Polizei die Aggressivität und Respektlosigkeit im öffentlichen Raum tatsächlich zu, wie viele meinen?

Ich bin nicht unbedingt ein Anhänger dieser Theorie. Wenn man 25 oder 40 Jahre zurückblickt, dann haben sich die Gesellschaft, die Zusammensetzung von gesellschaftlichen Gruppen, und speziell die Strukturen, nicht nur hinsichtlich der jungen Bevölkerung, sicher deutlich verändert. Der Eindruck, dass der Respekt von jungen Leuten abnimmt, war schon in der Antike existent. Damit will ich die Auswüchse vom Fastnachtssonntag aber nicht beschönigen. Ein friedlicher Verlauf der Fastnacht und weniger unter Alkoholeinfluss stehende, junge Leute wären auch für die Polizei ein wünschenswertes Ziel.

Was könnten Polizei, Stadt und Narrenzunft eventuell tun, um künftig im Vorfeld für Deeskalation zu sorgen?

Wir haben als Polizei der Stadt oder der Narrenzunft keine Ratschläge zum Ablauf der Fastnacht zu geben. Aber die Polizeibeamten des Polizeireviers Spaichingen und der Diensthundeführerstaffel Rottweil waren am Sonntagnachmittag im Grunde wie ein Ordnungsdienst im Einsatz. Die Frage ist nur, ob das so sein muss. Ein anderer Einsatz, zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall im örtlichen Bereich, könnte zu einem raschen Ende einer derartigen Polizeipräsenz führen.