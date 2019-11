„Großer Freund der Tradition“

Zu unserem Bericht über die Entscheidung des Gemeinderats, künftig das Klima in den Fokus zu rücken schickt Gemeinderat Zdenko Merkt (Grüne) folgende stellungnahme: „„Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen!“ Diese Aussage von DDR Staats- und Parteichef Walter Ulbricht aus dem Jahr 1961, hat sich als unglückseliger Fake für Gesamtdeutschland heraus gestellt. „Niemand hat die Absicht das Funkenfeuer in Spaichingen zu verbieten.“ Wenn ich das sage, dann darf man mir als großen Freund dieser seit 150 Jahre währenden Spaichinger Tradition ruhig glauben. Das wollten schon andere und sind daran gescheitert. Auch die symbolische Ausrufung eines Klimanotstandes hätte dies juristisch nicht hergegeben, genau so wenig wie der Klimanotstand eine Umgehungstraße verhindert hätte.“