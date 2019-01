„Große Ententeichlösung“ vorerst vom Tisch

Erstmals nach dem neuen Haushaltsrecht hat sich der Gemeinderat am Montagabend durch die erste öffentliche Beratung gekämpft. Dabei wurden auch die Fraktionsanträge abgestimmt. Die größten Summen standen auf der Einsparungsseite: etwa beim Ententeich, für den noch 500 000 Euro verzeichnet waren, der nach dem Ausbaggern aber vorerst gar nicht mehr saniert werden muss.

Folgenden Anträgen stimmte die Mehrheit zu: Grüne: 15 000 Euro für eine Studenten-Praktikumsstelle zur Unterstützung des Museums, vor allem im Hinblick auf die neue Konzeption und Kinderangebote; 15 000 Euro für die Planung eines Stadtfests im Sommer; Antrag gemeinsam mit den Freien Wählern: 100 000 Euro statt der eingestellten 500 000 Euro für den Austauschs des Palisadenwalls am Ententeich und die Aufwertung des Umfelds.

Positiv beschiedene CDU-Anträge: 5000 Euro für einen Zebrastreifen am Bahnhof, um die unkontrollierte Überquerung zu bündeln. In der Sitzung sagte Ordnungsamtsleiter Tobias Schuhmacher aber, dass bei der letzten Zählung nicht genügend Frequenz war, um einen Zebrastreifen anzuordnen. Für einen neuen Vorstoß kommt die Summe trotzdem in den Haushalt. Zugestimmt wurde auch 20 000 Euro für die Aufwertung von Spielplätzen, am Heidengraben soll ein Sonnensegel Schatten spenden; 10 000 Euro für ein Sonnensegel für die Bänke beim Planschbecken des Freibads.

Freie Wähler-Anträge, die angenommen wurden: Planungskosten für einen Radweg entlang der Anger-/Schuraerstraße von 25 000 Euro, 250 000 Euro für die Aufwertung der Turnhallenempore und Ausstattung mit zwei Fluchttreppen. Beleuchtung des Wanderparkplatzes Dreifaltigkeitsberg mit Zeitschaltuhr-gesteuerten Solarlampen: 10 000 Euro. 60 000 Euro werden eingeplant für die Sanierung des Heubergbahn-Wanderwegs und Streichung von 160 000 Euro zur Sanierung des Weges Pfaffenhölzle.

Abgelehnt wurden folgende Anträge: Grüne: Kurs- und Bewegungsangebote im Freibad für die besucherschwachen Zeiten (8000 Euro), Wiedereinführung eines Energieberichts (10 000 Euro), Überarbeiten des Radwege- und Fußgängerkonzepts (30 000 Euro), Erhöhung von Gebäudeunterhaltung und soziale Hilfen für Flüchtlingsunterkünfte (60 000 Euro), Mehrkosten für geplante neue E-Fahrzeuge für den Bauhof (35 000 Euro), Planung und Umsetzung der Prim-Renaturierung (250 000 Euro), Einstieg in den barrierefreien Bahnhof (500 000 Euro).

Folgende Anträge der Freien Wähler wurden abgelehnt: Einstieg in ein Mobilitätskonzept (15 000 Euro), Tunnelrutsche fürs Freibad (25 000 Euro), Biotop-Vernetzungskonzept, erster Einstieg (25 000 Euro), Verzicht auf den Ausbau der Carl-Benz-Straße, bis sich der erste Betrieb dort ansiedelt (minus 503700 Euro).

Im Haushaltsentwurf selbst, den der Gemeinderat bisher nur nichtöffentlich beraten hat, sind etwas weniger Gewerbesteuern eingeplant, als bisher, weil diese schon 2018 zurückgehen; nach wie vor hoch sind die Anteile aus der Einkommenssteuer als zweithöchster Einnahmeposten. Die Senkung der Kreisumlage schlägt mit 400 000 Euro zu Buche.

Hauptinvestitionen sind die Erschließung eines weiteren Abschnitts im Neubaugebiet Heidengraben II, Erschließung von Gewerbeflächen, die Erneuerung der Primverdolung (1,7 Millionen Euro), die weitere Sanierung der Kläranlage (2,75 Millionen Euro), der Neubau des Lehrschwimmbeckens (vier Millionen Euro) und die Sanierung der Unterbachhalle (4,6 Millionen Euro).