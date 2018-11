Großaufgebot übt Brandszenario in Realschule Spaichingen

Ein Großaufgebot ist am Freitagabend ausgerückt. Das Szenario der Herbstübung der Spaichinger Feuerwehr: Brand in der Realschule, Schüler eingeschlossen und verletzt. Doch damit nicht genug: Ein Autofahrer ist in eine Baustelle gerast, die drei Insassen eingeklemmt.

Zahlreiche Zuschauer beobachten die Feuerwehrleute und die Helfer des DRK. die kümmern sich um die „Verletzten“, die die Besatzung der Rettungsleiter von ganz oben nach unten gebracht haben.

Das Szenario war realistisch: Vor ein paar Wochen hat jemand von außerhalb versucht einen Papierkorb in der Aula anzuzünden. Hier brauchte die Feuerwehr nicht ausrücken, die Lehrer löschten geistesgegenwärtig sofort. (Ausführlicher Bericht folgt)