Grimm unterstützt Statement von Oberbürgermeister Beck in Debatte um Klinikschließung

Der Spaichinger FDP-Fraktionsvorsitzende und FDP-Kreisrat Leo Grimm unterstützt die Initiative der CDU-Fraktion, den Beschluss zur Struktur des Klinikums des Kreises und Schließung der Spaichinger Klinik zu verschieben. Das schreibt er in einer Stellungnahme.

„Wir, die Mandatsträger im Landkreis Tuttlingen, die Kreisräte und Gemeinderäte, aber auch die in den Gemeinden gewählten Bürgermeister, sind im Interesse der Bevölkerung für die bestmögliche Gesundheitsversorgung zuständig und verantwortlich. Der Tuttlinger OB hat erfreulicherweise A gesagt. Nun müssen alle anderen B sagen. Das heißt, es muss Farbe bekannt werden. Das Klinikum Tuttlingen geht alle an. Es besteht aus zwei Häusern. Die bestmögliche Gesundheitsversorgung kann nicht darin bestehen, dass ein Haus auf Kosten des anderen vergrößert wird. Denn unterm Strich würde dies Verlust und nicht Gewinn bedeuten“, so Grimm.

Er will Beck beim Wort nehmen und erwartet von ihm als Chef der größten Fraktion den Antrag für eine Kreistagssitzung mit dem Ziel einer gründlichen, ergebnisoffenen Diskussion über die zukünftige Gesundheitsversorgung im Kreis Tuttlingen. Denn, so Grimm: „Wir brauchen richtigerweise erst einmal fundierte Informationen über mögliche künftige Szenarien. Alternativlosigkeit als Hoppla-Hopp-Entscheidung am 7. März durch den Kreistag zu peitschen, wäre das denkbar Schlechteste, was wir der Kreisbevölkerung antun können. Wir, die wir in Gemeinderäten und im Kreistag sitzen, haben einen Amtseid geleistet. Der darf kein leeres Versprechen sein. Jetzt ist die Stunde von Verstand und Vernunft im Interesse unserer Bürger“.

Gleichzeitig appelliert Grimm an die Bürgermeister im Landkreis Tuttlingen, ihre Positionen darzustellen, so wie früher auch, wenn es um die Infrastruktur des Nordkreises gegangen sei. „Da war mit der CDU nie zu spaßen.“

Die Langfassung der Stellungnahme finden Sie hier