„Durch das zusammengetragene Wissen der Erinnerung werden aus Orten der äußersten Unkultur Kulturorte“, bezeichnete Dorothee Roos, Erste Vorsitzende des ehemaligen KZ-Komplexes Natzweiler e.V. die jahrzehntelange Aufarbeitung der NS-Verbrechen an den Gedenkstätten. Diese Erinnerungsarbeit vieler wurde in einem Festakt zur Verleihung des Europäischen Kulturerbe-Siegels durch das Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg im Haus der Wirtschaft in Stuttgart gewürdigt. (Wir haben berichtet.) Mit dabei war unter anderem auch Schülerin Sina Fleig vom Gymnasium Gosheim-Wehingen.

Zwölf Außenlager des KZ Natzweiler, des größten Konzentrationslagers in Frankreich im besetzten Elsass, mit 50 Lagern links und rechts des Rheins, davon allein 35 in Baden-Württemberg, erhielten im Kulturerbejahr 2018 dieses Siegel für ihre grenzüberschreitende Arbeit gegen das Vergessen. Zu diesen Außenlagern gehörte auch das Ölschieferprojekt „Wüste“ in Bisingen, Eckerwald/Schörzingen, Dautmergen/Schömberg und Spaichingen.

Gleichzeitig zur Verleihung des Kulturerbesiegels wurde eine transnationale Ausstellung „Natzweiler:Spuren/Traces“ eröffnet, die von deutschen und französischen Künstlern, Schülern, Gedenkstättenvertretern und Denkmalpflegern gemeinsam entwickelt wurde.

In dem von Sibylle Thelen, Landeszentrale für politische Bildung, souverän geleiteten Podiumsgespräch kamen Vertreter einzelner Gedenkstätten zu Wort. Frédérique Neau-Dufour, Direktorin des Natzweiler KZ-Komplexes, spiegelte die Rolle der Franzosen direkt nach 1945 wider. Natzweiler, der Ort der französischen Widerstandskämpfer, wurde zunächst als ein Ort der Opfer des NS dargestellt. Erst viel später näherte sich die französische Erinnerungsarbeit der deutschen an, die sich früher ihrer begangenen Verbrechen angenommen hatte, und bezog zum Beispiel auch Vichy-Frankreich mit ein. Um so wichtiger sei die transnationale Arbeit, die Hoffnung gebe, die Zusammenarbeit auch auf andere Gedenk-Orte in Europa auszuweiten, zum Beispiel in Polen.

Die zwei Seiten des Eckerwald

Dass Gedenkstätten auch Orte der historisch-pädagogischen Auseinandersetzung und Begegnung sind, wie Dorothee Roos feststellte, zeigte die Teilnahme zweier junger Schüler auf dem Podium. Sina Fleig, Klasse 8 aus dem Gymnasium Gosheim Wehingen, beschrieb ihre Begegnung mit der Gedenkstätte Eckerwald für das Fotoprojekt „Natzweiler“ so: „Der Eckerwald hat eine dunkle, düstere Seite wie damals, als die KZ-Häftlinge unter mörderischen Bedingungen schuften mussten, aber ich sah auch helle, lichte Stellen, Sonnenstrahlen über den Ruinen, die versöhnlich stimmten, so wie die Begegungen mit Zeitzeugen und Nachfahren, die Gesten der Versöhnung mit sich brachten.“

Auch der Teilnehmer am Kunstprojekt „Was bleibt?/ Que reste-t-il?“, Elias Kopp, Klasse 11 des Erasmus-Widmann-Gymnasiums Schwäbisch Hall, erinnerte sich, dass ihn die Biografien der Häftlinge mehr berührten als es Geschichtsabrisse im Unterricht gekonnt hätten. Künstler und Koordinator des Kunstprojekts „Fraternité/Brüderlichkeit“, Luc Demissy, erhoffte sich von der Idee der Brüderlichkeit mit Blick auf die Gegenwart eine Stärkung demokratisch- kultureller Werte.

Noch deutlicher sprach der Präsident des Landesamts für Denkmalpflege, Claus Wolf, die historische Verantwortung an, die über die rein archäologische Annäherung an die einzelnen Fundorte hinauszugehen habe, angesichts wieder aufkommender verharmlosender Geschichtsklitterung.

Die Plakettenübergabe an die zwölf bedachten Gedenkstätten durch Staatssekretärin Katrin Schütz wurde musikalisch begleitet von Bariton Sebastian Bollacher und Akkordeonist Ulrich Schlumberger mit Liedern ehemaliger Häftlinge - Lieder, die den Menschen in den KZs Kraft und Mut zu Menschlichkeit gegeben hätten. (hf)