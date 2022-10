Grauen Renault Clio gestreift und weitergefahren

Rund 2000 Euro Schaden sind die Folgen einer Unfallflucht die am Montag, zwischen 12 Uhr und 18 Uhr auf der Deilinger Straße in Spaichingen passiert ist. Ein unbekannter Autofahrer streifte einen dort am rechten Straßenrand geparkten grauen Renault Clio im Bereich des vorderen linken Radkastens. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der oder die Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424/9318-0, entgegen.