Grandioses Konzert mit Virtuosin

Mit dem Klavierkonzert von Henriette Gärtner haben die über 100 Besucher im Gewerbemuseum einen musikalischen und hochkarätigen Genuss bei „Kultur im Festsaal“ erlebt. Museumsleiterin Angelika Feldes musste in ihrer Begrüßung bekanntgeben, dass einige Musikinteressierte abgelehnt werden mussten. „Wir sind total ausverkauft, selbst alle Ersatzstühle sind belegt“, so die Leiterin.

Die seit 19 Jahren Wahlspaichingerin Henriette Gärtner wurde mit großem Applaus begrüßt, denn ihr Können und musikalisches Temperament ist bei ihren Fans und Musikliebhaber bekannt.

Musik von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert standen auf dem Programm. Und Henriette Gärtners Spiel nahm die Zuhörer vom ersten Ton an gefangen. Ihr Wunsch, „die Menschen sollen bereicherter nach Hause gehen, mehr in ihrem Herzen zu bewegen haben, als vor dem Konzert“, ging in Erfüllung. Nicht nur ihr grandioses Spiel überzeugte, sie führte die Zuhörer auch in die einzelnen Stücke ein.

Die promovierte Pianistin begann ihr rein klassisches Konzert mit dem „Italienischen Konzert F-Dur, BWV 971“ aus einer Zusammenstellung verschiedener Stücke von Johann Sebastian Bach. Das Werk vereine sowohl Elemente des italienischen Concerto grosso als auch der französischen Suite, was dem damaligen Stil der Zeit entspreche. Kräftige Bassakkorde erzielten eine majestätische Wirkung. Henriette Gärtner gab sich dann ganz dem ruhigeren Andante hin und erweckte den Eindruck, als ob sie träume, während ihre Hände wie von selbst die Tasten bespielten. Lebhaft, erheiternd zeigte sich das Presto, „denn in mir ist Freude“ bekannte die Pianistin.

Aus der Jagdkantate „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd“ war die folgende Arie „Schafe können sicher weiden“ entnommen. Das langsame Gehen der Schafe konnte man aus den teils ruhigen Tonarten erahnen.

Zum Höhepunkt wurde dann die „Sonate c-moll op. 13, Nr. 8 (Grande Sonate Pathetique) von Ludwig van Beethoven. Dass dieses Werk Henriette Gärtner besonders nahe steht, konnte man immer wieder feststellen. Sie gab sich ganz dem Spiel in allen Facetten hin. Die ganze Tragik über die Entstehung des Werkes war ihrem Gesicht und ihrer Körpersprache abzulesen. Sie litt buchstäblich mit dem Komponisten, der den Schicksalsschlag über seine beginnende Taubheit nicht annehmen wollte und dies in seiner Musik wiedergab.

Das Aufbäumen von Ludwig van Beethoven in „Grave-Allegro di molto e con brio“ gegen das Schicksal kam in den kräftigen Akkorden zur Geltung. Am Schluss des Satzes sah man der Künstlerin an, wie die Musik ihr zusetzte. Einem Gebet ähnlich erklang dann die „Adagio Cantabile“ mit weichen Tönen und ließen die Hingabe Beethovens erahnen.

Schnelle und lebhafte Taktanschläge gaben Zeugnis von einem letzten Aufbäumen und flossen in eine ruhige und leise Musik ein, als ob Erlösung komme. Doch am Ende stand das unwiderrufliche Nein! mit einem sehr starken Akkord, der die Zuhörer fast aufschreckte.

Nach der Pause spielte die Künstlerin von Franz Schubert „Vier Impromptus“. Das schnelle Tempo ließ die grandiose Spieltechnik von Henriette Gärtner erkennen. Für sie scheint jede Art von Musik mühelos zu sein.

Nach dem riesigen Applaus bedankte sich Henriette Gärtner bei den Zuhörern mit einer Zugabe.