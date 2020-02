Grüne unterstützen CDU-Mann Hugger

Spaichingen (pm) - Der Ortsverband der Grünen in Spaichingen hat sich bereits jetzt auf die Unterstützung des Kandidaten, Immendingens Bürgermeister Markus Hugger, festgelegt. Das schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung.

Der Ortsverband der Grünen in Spaichingen sehe Spaichingen vor einer wichtigen Wahl und erhoffe sich weiterhin einen fairen Bürgermeisterwahlkampf. Bei der Vorstellung des Kandidaten Markus Hugger bei den Grünen habe dieser „überzeugt und in unseren Augen auch das Vertrauen der Spaichinger verdient“, so die Mitteilung.

Der Ortsvorstand habe sich einstimmig für die Unterstützung des Kandidaten Markus Hugger entschieden, auch wenn dieser CDU-Mitglied ist. „Seine kommunalpolitische Kompetenz, Ehrlichkeit und Teamfähigkeit haben die Grünen beeindruckt“, schreiben die Grünen weiter. Einen eigenen weiteren Kandidaten werde der Ortsverband der Grünen nicht präsentieren.