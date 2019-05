Grüne kritisieren Flächenverbrauch

Unter wolkenschwerem Himmel sind die Grünen jüngst mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu einer kommunalpolitischen Fahrradtour aufgebrochen, um Schwerpunkte von Spaichingens kommunalpolitischen Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit und nahen Zukunft in Augenschein zu nehmen. Die Grünen fassen in ihrer Pressemitteilung die Tour zusammen.

Gemeinderat Alexander Efinger informierte über Hintergründe und Positionen der Grünen. Am Kreuzplatz wünschen sich die Grünen bei der Neugestaltung eine Erhaltung der Grünflächen, statt der bisher geplanten totalen Bepflasterung.

Weiter ging es über das Gewerbemuseum zum Bahnhof, wo „statt in die Funktionalität bisher nur mehrere Hunderttausend Euro in Fünf-Sterne-WC und Bodenbelag investiert“ worden sei, so die Grünen. Bei den „sündhaft teueren“ Sozialwohnungen der Stadt, falle auf, dass immer noch Wohnungen unbenutzt leer stünden, heißt es weiter.

Viele nichtöffentliche Entscheidungen

Neben vielen Nachfragen sei auch Verwunderung und Unverständnis darüber aufgekommen, wie viele Entscheidungen nichtöffentlich zustande kamen und dann nur noch öffentlich kundgetan und bestätigt wurden.

Für die junge Kandidatin Tamara Stoll war es unverständlich, wie bei den vielen neuen Baugebieten in Spaichingen „so großzügig und wenig nachhaltig, bei der engen Tallage, mit Flächenverbrauch umgegangen“ werde.

Beim Thema Gesundheitsversorgung berichtete Dr. Matthias Bieligmeyer, der erst seit kurzem in Spaichingen wohnt, dass ein Medizinisches Versorgungszentrum in seiner früheren Heimat dank guter Planung und Umsetzung dort von der Bevölkerung hervorragend angenommen werde, so die Mitteilung der Grünen. Bruno Hurlebusch erwartete abschließend die Fahrradgruppe und zusätzliche Besucher am Grillplatz bei der Schlüsselwiese.