Gottesdienste werden weiterhin mit Regeln gefeiert

Die Seelsorgeeinheit am Dreifaltigkeitsberg, die Patres vom Dreifaltigkeitsberg und die evangelische Kirchengemeinde bieten auch weiter Gottesdienste an. So sind die Regelungen:

Katholische Seelsorgeeinheit

Samstag, 16. Mai, um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Spaichingen, Sonntag, 17. Mai, um 9 Uhr in der Pfarrkirche in Dürbheim, Sonntag, 17. Mai, um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Spaichingen. Bitte anmelden bis Freitag, 11 Uhr, im Pfarrbüro in Spaichingen telefonisch: 07424 /958400 oder per E-Mail: KathPfarramt.Spaichingen@drs.de.

Für die Gottesdienste an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 21. Mai, gilt: 9 Uhr in der Pfarrkirche in Dürbheim, und 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Spaichingen. Bitte hier Anmeldung bis Mittwoch, 11 Uhr, im Pfarrbüro telefonisch: 07424 / 958400 oder per E-Mail: KathPfarramt.Spaichingen@drs.de.

„Bitte beachten Sie, dass die Gottesdienste den Regelungen des Infektionsschutzes unterliegen. Wir möchten Sie bitten, rechtzeitig vor den Gottesdiensten zu kommen. Kommen Sie bitte mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, die Sie an Ihrem Platz nach eigenem Ermessen auch abnehmen können. Zum Mitlesen können Sie Ihr eigenes Gotteslob mitbringen. Sollten sich bei Ihnen Krankheitssymptome zeigen, dürfen Sie nicht am Gottesdienst teilnehmen“, schreibt die Gemeinde.

Dreifaltigkeitsberg

Anmelden muss man sich zu den Eucharistiefeiern auf dem Dreifaltigkeitsberg um 7, 8, und 9.30 Uhr am Sonntag unter Telefon 958350 bis Samstagabend ebenfalls.

Evangelische Kirche

In der Evangelischen Kirche ist am Sonntag Gottesdienst um 9 und um 10 Uhr mit Pfarrer Johannes Thiemann. An Donnerstag, 21. Mai (Christi Himmelfahrt), ist Gottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrer Matthias Figel. Anmelden muss man sich nicht, die Verhaltensregeln gelten natürlich auch hier.