Die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen hat bis zum 10. Januar alle Präsenzgottesdienste abgesagt. Doch lädt die Gemeinde zu ihren Gottesdiensten über Video ein. An Heiligabend kann ein Krippenspiel der Kinder mitgefeiert werden, wie auch der Christvespergottesdienst um 18.30 Uhr, der auch am 1. Christtag im Netz steht. Für den 2. Christtag ist ein weiterer Gottesdienst bereits aufgenommen, der dann am 27. Dezember mitgefeiert werden kann. Gleichzeitig weist die Gemeinde darauf hin, dass alle Predigten auf der Homepage eingestellt werden und für Menschen, die keinen Zugang zu einem PC haben, von denen heruntergeladen und ausgedruckt werden können, denen dies möglich ist, um diese dann an Nachbarn oder Bekannte weiterzugeben.

Der Link für den jeweiligen Gottesdienst über die Festtage ist auf der Homepage der Kirchengemeinde eingerichtet: www.Evang-Kirche-Spaichingen.de.