Die Seelsorgeeinheit Dreifaltigkeitsberg reguliert die Teilnehmerzahl an den Gottesdiensten an Heiligabend, Weihnachten und Dreikönig mit Karten. Diese werden durch die Ordner in den Adventsgottesdiensten, die Mesner oder übers Pfarrbüro in Spaichingen ausgegeben. Jede Person benötigt eine eigene Karte, wie die Seelsorgeeinheit mitteilt.

An Heiligabend sind in Spaichingen drei Gottesdienste geplant. Je eine Krippenfeier um 15 uhr und um 16.30 Uhr und eine Christmette um 21 Uhr. In Dürbheim gibt es um 17 Uhr und um 19 Uhr eine Christmette.

Gottesdienste an Heiligabend:

Die Krippenfeiern um 15 Uhr und um 16 Uhr in Spaichingen, die Christmetten um 17 uhr und um 19 uhr in Dürbheim und die Christmette um 21 Uhr in Spaichingen.

Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen (ohne Anmeldung:

Die Eucharistiefeiern (8.30 Uhr) und die Vespern (18.30 Uhr) in Spaichingen.

Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen mit Anmeldung:

Die Eucharistiefeiern um jeweils 9 Uhr in Dürbheim, die Orchestermessen (10.30 Uhr) in Spaichingen und die Wort-Gottes-Feier am zweiten Weihnachtstag in Balgheim.

Gottesdienste am Dreikönigstag:

Eucharistiefeier mit der Sternsingerschola (keine Karte) in Spaichingen um 8.30 Uhr, eine Eucharistiefeier um 9 Uhr in Dürbheim und eine Eucharistiefeier mit der Sternsingerschola um 10.30 Uhr in Spaichingen.