Gottesdienst und Konzert zum Kirchweihfest

Die katholische Kirchengemeinde St. Peter & Paul feiert jeweils am dritten Sonntag im Oktober ihr Kirchweihfest. Der Gottesdienst am in diesem Jahr wird am Sonntag, 16. Oktober, um 10.30 Uhr von der Gregorianikschola mit Gesängen des Propriums und der „missa de angelisA mitgestaltet, melden die Mitarbeiter des Pfarramts. Abends um 17 Uhr ist bereits zum dritten Mal der ehemalige Domorganist in Rottenburg, Professor Wolfram Rehfeldt, mit seinen Töchtern Anna und Elisabeth in Spaichingen zu Gast in der Stadtpfarrkirche. Auf dem Programm stehen Werke für Orgel solo, sowie für Orgel und ein bis zwei hohe Singstimmen von Händel, Bach, Purcell, Rehfeldt und anderen Komponisten auf dem Programm.

Wolfram Rehfeldt war viele Jahre Domorganist am Dom zu Rottenburg und Professor für Orgelimprovisation und Orgelliteratur an der dortigen Hochschule für Kirchenmusik. Neben zahlreichen Konzerten im In- und Ausland, existieren auch Schallplatten- und Rundfunkaufnahmen von ihm. Als Komponist ist Wolfram Rehfeldt vielfältig tätig.

Die Töchter Anna und Elisabeth waren beide Mitglieder der Mädchenkantorei des Rottenburger Domes. Bei „Jugend musiziert“ waren sie als Gesangsduo mehrfach Preisträger beim Bundeswettbewerb, heißt es in der Mitteilung. Der Eintritt zum Konzert ist frei.