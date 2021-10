Gospelchor singt in evangelischer Kirche

Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu einem Konzert des Gospelchors aus Balingen am Sonntag, 17. Oktober, um 18 Uhr in ihre Kirche ein. Die Kirchengemeinde freut sich, dass eine Gruppe des Gospelchors aus Balingen, als „Vokalensemble Voices, Hearts & Soul“, für dieses Konzert gewonnen werden konnte. Unter der temperamentvollen, authentischen Leitung von Juandalynn R. Abernathy und am Klavier einfühlsam begleitet vom Pianisten Giuseppe Pisciotta, wollen die Sängerinnen und Sänger mehrstimmig, melodiös und dynamisch die Herzen der Zuhörer mit emotional geprägten, stimmungsvollen Spirituals, geistlichen Liedern und modernen Songs erreichen.

Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass die 3G-Regeln zum Zutritt berechtigen. Dies wird am Eingang überprüft. Es können 120 Sitzplätze zur Verfügung gestellt werden. Deshalb bittet die Kirchengemeinde, sich beim evangelischen Pfarramt anzumelden (pfarramt.spaichingen@elkw.de oder Tel. 2577), damit besser geplant werden kann. Für alle Angemeldeten werden Sitzplätze reserviert. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Während des Konzerts besteht Maskenpflicht.