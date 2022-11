Glocken aus Pennsylvania machen die Musik in der Stadtpfarrkirche

Der Glockenchor Gloy aus Schönaich unter der Leitung von Klaus Hügl und Susanne Komorowski ist zum ersten Mal in der Stadtpfarrkirche zu Gast.

Zwölf Spieler und Spielerinnen spielen die 37 Glocken, die alle in Plumsteadville in Pennsylvania hergestellt wurden. Allein die Glocken machen die Musik. Mit ihren weißen und schwarzen Griffen entsprechen sie drei Oktaven einer Klaviertastatur, wobei ein Spieler je nach Arrangement und Besetzung zwei bis vier der wertvollen Klangkörper in Händen hält.

Weiche, weiße Handschuhe sind dabei Pflicht, um die sensible Bronze-Legierung zu schonen. Auf faszinierende Weise verbinden sich die Töne zu einem ganz eigenen Sound – mal fröhlich, mal sphärisch, immer klar. Zupackend, handgemacht und doch wie aus einer anderen Welt. Es werden sich an dem Abend also Glockenklänge mit Texten, die von Pastoralreferentin Juliane Avcu zusammenstallt werden, abwechseln.

Juliane Avcu war von 2018 bis 2020 in Spaichingen als Pastoralassistentin tätig und ist nun Pastoralreferentin in Schönaich. Der Eintritt ist fei. Die Gemeinde freut sich über Spenden.