Bei einer Landung unterhalb des Dreifaltigkeitsberges am Sonntagnachmittag ist der Gleitschirm eines jungen Mannes in den Baumwipfeln mannshoher Bäume hängen geblieben. Der 29-jährige Gleitschirmflieger hatte Glück, so berichtet die Polizei, und kam bei der Landung gegen 14.30 Uhr trotz des hängen gebliebenen Schirms wohlbehalten und unverletzt mit den Beinen auf dem Boden auf.