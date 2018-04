Glasfaserausbau in Denkingen verzögert sich

Die in der Bevölkerung geweckten Erwartungen in Bezug auf den Glasfaserausbau in Denkingen können vorerst nicht erfüllt werden. Da das Land seine Förderrichtlinien geändert hat, kann der für 2018 vorgesehene Ausbau des Breitband-Internets im Ort ersteinmal nicht erfolgen.

Die Gemeinde hat für den Ausbau des Glasfasernetzes im Haushalt 2018 insgesamt 1 506 300 Euro veranschlagt, und dabei mit 750 500 Euro an Einnahmen durch Zuweisungen vom Land und Hausanschlussbeiträgen gerechnet. Grundlage für die Einstellung der Mittel und für den Beschluss des Gemeinderats zum Ausbau eines ersten Teilabschnittes in den Gewerbegebieten „Hofäcker“ und „Sulzen“ sowie entlang der Hauptstraße bis zum Rathaus, Grundschule und Bürgerhaus war die Förderung des Landes im gewerblichen Bereich, sofern die Schwelle von 50 Mbits nicht erreicht werden kann. Nun habe das baden-württembergische Innenministerium aber festgestellt, dass die Fördergrundsätze falsch gewesen seien und mit dem EU-Recht, das eine Förderschwelle von 30 Mbits vorsieht, nicht übereinstimmen. Das heißt, dass die Gemeinde Denkingen keinen Förderantrag stellen kann. Die ganzen umfangreichen Vorarbeiten und Planungen waren sozusagen „für die Katz“.

Eine Förderung kann nur erfolgen, wenn eine Unterversorgung gegeben ist, das heißt, wenn die vorhandene Bandbreite im Ausbaugebiet unter 30 Mbit/s liegt. Der Gemeinderat brachte sein Befremden über die Förderpraxis des Landes zum Ausdruck und fordert, dass das Land schnellstmöglich die Versäumnisse der Vergangenheit korrigiert und die Schwelle der Förderung auf mindestens 50 Mbits heraufsetzt.

So beschloss das Gremium, dass der für 2018 geplante Glasfaserausbau in diesem Jahr nicht durchgeführt wird. Erst wenn eine Förderung seitens des Landes möglich wird, könne der Ausbau erfolgen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dies 2019 der Fall sein wird. Die Verwaltung wurde beauftragt einen Nachtragshaushalt aufzustellen und die Mittel für den Glasfaserausbau entsprechend umzuschichten.

Neue App und neue Homepage

Auch mit der Gemeinde-App musste sich der Gemeinderat beschäftigen, da der bisherige Betreiber nicht mehr existiert. Da eine isolierte Gemeinde-App ohne eine grundlegende Erneuerung der Homepage keinen Sinn macht, stieß man auf die Firma hitcom, Dunningen. Diese hat bereits für viele umliegende Gemeinden Homepages solche erstellt. Die Firma kann die Homepage jeweils mit einer darauf abgestimmten App verbinden. „Weiter hat sie eine Jugend-App entwickelt, die unserer Ansicht nach viel nutzbringender sein könnte wie eine normale App“, informierte Bürgermeister Rudolf Wuhrer. Eine solche App wurde von den Jugendlichen in einem Gespräch sehr begrüßt.

Der Geschäftsführer von hitcom, Steffen Hemberger, hat die Möglichkeiten einer neuen Homepage zusammen mit der App in einer Präsentation dem Gremium vorgestellt. Die Entwicklung einer neuen Homepage nimmt allerdings rund sechs Monate in Anspruch. Auf Grund der derzeitigen Aufgabenfülle der Gemeindeverwaltung ist eine Realisierung vor Ende des Jahres 2018 nicht denkbar, so die Aussage Wuhrers. Im Zuge eines zu erstellenden Nachtraghaushalts 2018 könnten die notwendigen Mittel eingestellt werden. Über die weitere Vorgehensweise soll in nichtöffentlicher Sitzung beraten werden.

Eigenbetrieb Abwasserversorgung

Der Abteilungsleiter Technischer Service Tobias Stumpp und Netzmeister Jens Blache von der ENRW erstatten den Jahresbericht des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Der Rohrleitungsbau umfasst rund 25,9 Kilometer. Die Hausanschlüsse betragen etwa 13,3 Kilometer. Im vergangenen Jahr wurden 16 neue Hausanschlüsse getätigt.

Der Bericht zeigte, dass die SPS-Steuerung am Hochbehälter erneuert werden muss sowie die jährliche Überprüfung der Membranen fällig ist.

Gleiche Entschädigung für DRK-Helfer

Auf Empfehlung des Kreisverbands des Gemeindetages sollen künftig die Helfer des DRK bei Alarmierungen im Brandfall ab B04-Wohungsbrand die gleiche Aufwandsentschädigung erhalten wie die Angehörigen der Feuwerwehr. Der Gemeinderat folge dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Soweit im Einsatz die Leistungen der DRK-Bereitschaft der DRK-Ortsgruppe Denkingen angefordert werden muss, wird die Entschädigungsregelung der derzeit gültigen Feuerwehr-Entschädigungssatzung analog angewandt.

In Punkto „Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht“ hat sich der Gemeinderat sich dem Beschluss der Bürgermeisterausschuss der VG Spaichingen angeschlossen und sich darauf verständigt, dass sich der künftige doppische Gemeindehaushalt nach den im Produktplan vorgegebenen Produktbereichen richten soll.