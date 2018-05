Gläubige feiert die „Maienkönigin“

Die Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal hat am Samstagabend mit Weihbischof Johannes Kreidler eine feierliche Maiandacht in der Denkinger St. Michaelskirche zur 1200-Jahr-Feier der Gemeinde gefeiert. Nach einer Lichterprozession zur Marienstatue vor dem Pfarrhaus weihte der Bischof den von Steinmetz Andreas Schnee zum Jubiläumsjahr geschaffenen Gedenkstein ein.

Mit dem bekannten Marienlied „Maria Maienkönigin“ ging der erste Gruß an die Gottesmutter die im Monat Mai besonders verehrt wird. „Diese Verehrung soll unseren Glauben festigen“, sagte Pater Sabu Palikkal eingangs der Andacht in der fast voll besetzten Kirche.

Der weit über die Grenzen hinaus bekannte gute Prediger Weihbischof Kreidler ging zunächst auf das Jubiläum „1200 Jahre Denkingen“ ein. Jubiläen seien immer am Schnittpunkt von Gegenwart und Zukunft. Kreidler erinnerte daran, wie viele Menschen vor uns gelebt und alles aufgebaut hätten, dass wir dieses Festjahr begehen können.

„Wie spüren wir heute Gott?“, war die Frage des Predigers im Hinblick auf die von Gabi Borho vorgetragene Lesung. Der Geist Gottes sei und bleibe Dreh- und Angelpunkt auch in unserer Zeit. Maria sei ein großes Vorbild, so Kreidler, von ihr gehe bis heute eine große Ausstrahlung zu uns. „Seid wachsam, steht fest im Glauben“, wie es auf dem neuen Stein geschrieben steht, ermahnte der Weihbischof die Andachtsbesucher am Ende seiner Predigt.

Laut erschallt das „Ave Maria“

Der Kirchenchor umrahmte die Feier mit „Ave Maria“ von J. Arcadelt. Natürlich durfte auch das Lourdeslied mit dem Text vom „glorreichen Rosenkranz“ nicht fehlen. Laut erschallte aus den Kehlen der Gottesdienstbesucher das „Ave, Ave, Ave Maria“.

In einer bunten Lichterprozession ging es von der Kirche zur schwarzen Madonna beim Pfarrhaus, die vom Kindergarten St. Paul mit roten Herzen dekoriert war. Angeführt von Ministranten mit Kreuz und Fahne, den Fahnenabordnungen der Denkinger Vereine, der Musikkapelle und dem Kirchenchor, wo gemeinsam das Weihegebet an Maria vom Kriegsjahr 1943, zu welchem der vom nationalsozialistischen Regime des Landes verwiesene Bischof Joannes Baptista Sproll aus seinem Exil aufgerufen hatte.

Zum Schluss weihte der Bischof auf dem Kirchplatz die von Steinmetz Andreas Schnee aus einem Granitstein geschaffene Stele vor der Kirche ein. „Vor dem Segensgebet möchte ich dem Steinmetz, der diesen schönen Stein geschaffen hat, recht herzlich gratulieren und Danke sagen. Mein Dank gilt auch der Kirchengemeinde und der ganzen weltlichen Gemeinde Denkingen zu diesem Stein und zur 1200-Jahr-Feier“, sprach der Weihbischof.

Norbert Schnee bedankte sich beim Weihbischof für seinen Besuch und die Feier der Maiandacht sowie für die Weihe dieser Stele. In den Dank schloss er alle Mitwirkenden der Feier ein sowie die Besucher aus der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal. Im Namen der Kirchengemeinde lud Norbert Schnee alle Anwesenden zu einem Umtrunk und Begegnung in den Kirchgarten ein, wovon regen Gebrauch gemacht wurde. Auch der hohe Gast aus Rottenburg mischte sich „unter das Volk“ und freute sich köstlich über das Jubiläumsbier.