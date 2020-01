Gläubige der Seelsorgeeinheit tauschen sich aus

Es ist schon viele Jahre guter Brauch, dass die Seelsorgeeinheit unterm Dreifaltigkeitsberg den Beginn des neuen Kalenderjahrs zu einem Stelldichein nutzt, um das Zusammengehörigkeitsgefühl der drei Teilgemeinden zu stärken. Der Neujahrsempfang der Seelsorgeeinheit führte am Sonntag die Katholiken aus Spaichingen, Balgheim und Dürbheim zusammen.

Am Anfang stand traditionell die gemeinsame Eucharistiefeier in einer gut besuchten Stadtpfarrkirche. Diese wurde von der Kinder- und Jugendkantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher stimmungsvoll umrahmt. Mit vielen modernen, gemeinsam gesungenen Liedern, die zu Herzen gingen. Pfarrer Aubele, assistiert von den beiden Ruhestandspfarrern Anton Merkt und Michael Klopp, griff in seiner Predigt das Tagesevangelium auf von den Fischern, die von Gott zu Menschenfischern gemacht wurden. Zu Seelsorgern, wie wir heute sagen würden.

Danach trafen sich Alt und Jung im Edith-Stein-Haus, um bei einem Gläschen und Häppchen ins Gespräch zu kommen. Für die älteren Semester war an den Wänden entlang gestuhlt. Und in der Mitte war das appetitliche Buffet aufgebaut, bei dem nach Herzenslust zugegriffen werden durfte.

Die Hauptamtlichen und etliche Ehrenamtliche sorgten in der Küche, hinterm Tresen und als flinke Bedienungen dafür, dass es nirgendwo an Nachschub fehlte und das benutzte Geschirr postwendend den Weg in die Spülmaschine fand.

An Gesprächsstoff mangelte es offensichtlich nicht, wenn man die Geräuschkulisse und die zusammengesteckten Köpfe als Maßstab nimmt. Nach den guten Vorsätzen für das Schaltjahr gefragt, kam von den meisten ein „Weiter so“.

Unter den Gästen weilte auch der Bürgermeister-Kandidat Markus Hugger, der die Gelegenheit nutzte, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Gewählt wird im März im Übrigen nicht nur der Spaichinger Bürgermeister, sondern eine Woche danach auch der Pfarrgemeinderat, für den immer noch Kandidaten gesucht werden.