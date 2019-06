Der Gewerbe- und Handelsverein lädt zum Unternehmer-Stammtisch am Donnerstag, 6. Juni, ab 18 Uhr in die Gaststätte „Dreifaltigkeitsberg“ ein. Es geht um einen lockeren Austausch und ein lockeres Beisammensein, zu dem auch angehörige und Bekannte eingeladen sind. „Wir freuen uns auf Sie zu einem gemütlichen Hock auf dem Berg“, so die Einladung