Spaichingen (sib) - „Stadt und GHV müssen zum Wohle unserer Bürger am gleichen Strang ziehen“, meinte der Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins, Hermann Früh, bei der Generalversammlung am Dienstagabend im Restaurant „Engel“. Bürgermeister Hans-Georg Schuhmacher war anwesend und sprach zu städtischen Themen.

Auch von der Vertreterin des Stadtbauamtes Petra Schmidtmann-Deniz und Dietmar Hagen vom Ingenieurbüro Breinlinger gab es Informationen zu den Umbaumaßnahmen im Rahmen der Erneuerung Primverdolung: die Neugestaltung der Seitenbereiche zur Primverdolung („Es werden keine Parkplätze verlorengehen“), den geplanten Wasserlauf, die zwei Bauabschnitte entlang der Hauptstraße (vom Kreuzplatz bis zur Vorgasse und von dieser bis zur Angerstraße) und Infos über die Neugestaltung des Kreuzplatzes mit Parkplätzen, Grünzonen, Bepflasterung und einem Wasserspiel. Der Bürgermeister betonte, die Geschäfte müssten angefahren werden können, das Grün müsste erhalten bleiben, auch das Kreuz dort als christliches Symbol. Die Durchführung zum Rathausplatz müsse (in Schrittgeschwindigkeit) gewährleistet sein. Hermann Früh meinte, während der Bauarbeiten müsse der Zugang zu den Geschäften gewährleistet sein, die Stadt sollte rechtzeitig informieren und Ersatzparkplätze schaffen.

Der erste Vorsitzende erwähnte die Schwerpunkte der Aktivitäten des vergangenen Jahres, so zum Beispiel Ideenwettbewerb „Gemeinsame Online-Plattform“, Unternehmer-Frühstücke, Lange Einkaufsnacht, Schulungsreihen zusammen mit der IHK, Black Friday, Martinimarkt, Gutscheinaktion. Früh bedauerte, dass man zurzeit ohne Citymanagerin sei, zum Glück sei man ein tolles Team im Ausschuss des GHV.

Der Kassierer Rainer Kübler bestätigte dem Verein mit derzeit 130 Mitgliedern (38 vom Handel und 92 von Industrie, Gewerbe, Dienstleistung) eine gute Kassenlage.

In diesem Jahr waren laut Satzung keine Neuwahlen vorgesehen. Doch weil Hans Strom, der zehn Jahre im Ausschuss tätig war, um seine Verabschiedung gebeten hatte, wählte die Versammlung einstimmig Oliver Merkt als Nachfolger.

Bürgermeister Schuhmacher sprach noch über die allgemeine Situation im Einzelhandel und die besondere in Spaichingen. Nicht zuletzt wegen des zunehmenden Online-Handels müsse man für eine Konzentration des Einzelhandels plädieren und das auch städtebaulich regeln, sich zusammensetzen und diskutieren.

Hermann Früh meinte abschließend, es könnte mehr Power beim GHV vorhanden sein, diejenigen aber, die es angehe, seien zur Generalversammlung nicht da. Eine Konzentration des Einzelhandels, zum Beispiel am Marktplatz, sei wichtig.

Aktivitäten 2019

An Aktionen in diesem Jahr sind geplant: am 6. Juni ein Unternehmerstammtisch auf dem Dreifaltigkeitsberge (ebenso im November), am 12. Juli die Lange Einkaufsnacht, am 26. Juli ein Grillfest auf dem Ziegenhof am Hohenkarpfen, am 22. September eine Veranstaltung „Kunst trifft Wirtschaft“, am 3. November der Martinimarkt, im November die Weihnachtsbeleuchtung und der Winterzauber voraussichtlich vom 29. November bis 15. Dezember.