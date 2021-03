Gewinnspiel: In Spaichingen sind große grüne Ostereier versteckt

City-Managerin Vera Storz plant in Kooperation mit der Stadt und dem Gewerbe- und Handelsverein eine Osteraktion. Bei der geht es darum, Ostereier zu finden. „Große grüne Eier sind an der frischen Luft an attraktiven Plätzen Spaichinges versteckt, so dass natürlich auch alles coronakonform ist“, schreibt Vera Storz in einer Pressemitteilung. „Wir möchten die Bürger darauf aufmerksam machen, dass es den Handel noch gibt und wir möchten die Bürger mit unserer Aktion in die Innenstadt ziehen.“

Die teilnehmenden Einzelhändler, die anschließend die Osterpräsente verteilen, werden ein Plakat in ihren Schaufenstern aushängen und dann die Osterpräsente – gesponsert vom Gewerbe- und Handelsverein und der Stadt – an die Teilnehmer ausgeben.

Wo die Osterpräsente von den Suchspielteilnehmern genau abgeholt werden dürfen, wird die Citymanagerin organisieren, so dass gleichberechtigt die teilnehmenden Händler einen Zulauf haben.

Für die Teilnehmer gibt es Hinweise: „Wir wollen euch natürlich nicht durch ganz Spaichingen laufen lassen. Darum machen wir es euch ein bisschen einfacher und verraten euch drei Tipps, die die Eiersuche deutlich leichter machen“, so Storz:

Hier sind die Tipps: „Auf einer großen Fläche könnt ihr die Natur genießen. Einem Springbrunnen zusehen, wie das Wasser seinen Weg geht und falls ihr euch austoben wollt, gibt es Spielgeräte, die es euch ermöglichen. Im Hintergrund wird gequakt…“

Das nächste Ei befinde sich in der Nähe einer heiligen Figur, die nach langer Restaurierung wieder zurück an ihrem Platz sei. Um sie herum könne man Platz nehmen und nach langer und anstrengender Suche erst mal eine Pause machen.

Das nächste Ei befinde sich in der Nähe eines Gebäudes, welches die Spaichinger Geschichte zusammenfasst und im Detail veranschaulicht. Hinter dem Gebäude können sich die Ostereiersucher austoben, falls ihr das letzte Ei gefunden habt.

Die Aktion findet vom 1. bis 7. April statt. Selfies mit den Eiern sollen an vera.storz@ghvspaichingen.de oder per Whatsapp an 0160/7825167 gesandt werden.