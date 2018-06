Gewerbesteuer sprudelt ins Stadtsäckel

Zu Beginn des dritten Quartals hat die Stadtverwaltung den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung den Haushaltszwischenbericht des ersten Quartals vorgelegt. Das Ergebnis: 347 000 Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen, Kostenerstattungen und Mieteinnahmen sowie verschiedene kleinere Posten machen gegenüber den Mehrausgaben ein Plus an den Vermögenshaushalt von 257 900 Euro aus. Bedeutet, dass aus der Rücklage nicht wie geplant 228 900 Euro entnommen werden müssen.

Ein Mehrausgaben-Posten ist der Einbau einer neuen Heizung im Gebäude Hauptstraße 174, wo Flüchtlinge untergebracht sind. Alexander Efinger (Grüne) bezog sich auf Berichte, wonach das Haus in schlechtem Zustand ist: „Sind noch mehr Investitionen geplant oder ist das Haus bewohnbar?“ Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher: „Das Haus wäre dann bewohnbar, wenn die Bewohner auch für Ordnung sorgen würden.“

Die Arbeiten am „Staufelbergweg“ sind jetzt erst abgerechnet worden. Insgesamt kostete der Ausbau 226 000 Euro. Mehrkosten gab es im Bereich Kanal- und Straßenbau von rund 58 600 Euro, die überplanmäßig bewilligt werden mussten. Einsparungen gab es aber an anderer Stelle.