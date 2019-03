Gewerbemuseum begrüßt den Frühling

Im Festsaal des Gewerbemuseums Spaichingen entsteht zurzeit eine Ausstellung, die mit dem Titel „Frühlingserwachen“ auf den kommenden Frühling einstimmen will.

Am Samstag, 30. März, feiert das Museum um 17 Uhr die Eröffnung. Es spielt die Trossinger Klavierpädagogin Gerlinde Puttkammer mit ihrer Schülerin Magdalena Huber. Bis Ende Mai können Besucher jeden Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr die Kunstwerke bestaunen, der Eintritt ist kostenlos. Am Ostersonntag ist die Ausstellung geschlossen, dafür öffnet das Gewerbemuseum am Ostermontag, 22. April, von 4 Uhr bis 17 Uhr.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die ungewöhnliche „Maiglöckchen“-Sammlung von Pfarrer Michael Klopp (i.R.), der seit einigen Jahren alles sammelt, das das Thema Maiglöckchen – vor allem als Dekor – zum Thema hat. Dabei sind zahlreiche Dinge aus der Zeit zwischen 1900 und 1950: Jugendstil-Kannen und Schmuckteller aus Porzellan und Majolika, Figürchen, Ostereier, Seifenschachteln, Bucheinbände und Postkarten. Einiges, zum Beispiel die Briefmarken aus aller Welt, sind auch jünger.

Aus Spaichinger Haushalten stammen weitere Gegenstände mit frühlingshaftem Dekor oder Bezug zur Osterzeit, darunter viele kunstvoll verzierte Ostereier.

Margot Häbe, eine geborene Spaichingerin, steuert passende Motive ihrer filigranen Scherenschnitt-Kunst bei. Anfragen für Gruppenbesuche werden gerne schon entgegen genommen Tel. 07424/50 14 45 und info@gewerbemuseum-spaichingen.de.