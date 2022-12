Gewalt gegen Frauen: 80 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt sind weiblich

Gewalt an Frauen, häusliche Gewalt, Femizide. Alljährlich macht ein internationaler Tag auf das Thema aufmerksam. Nur: Dass es ein Delikt gibt, das zum Inhalt hat, dass Frauen wegen ihres Frauseins zum Opfer für Mörder werden und nicht aus Beziehungs- oder Familiendramatik, das ist noch nicht im Bewusstsein der Gesellschaft verankert. Das zumindest legt unsere Recherche nahe.

Häusliche Gewalt, also meist verprügelte oder psychisch misshandelte aktuelle oder vergangene Beziehungspartner durch den (Ex-)Partner, wird vom Polizeipräsidium statistisch erfasst. Auch, ob es sich um männliche oder weibliche Opfer handelt.

Opfer im Kreis Tuttlingen

Insgesamt überwiegen die weiblichen Opfer im Kreis Tuttlingen bei weitem, so die Statistik, die eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf unsere Anfrage zugesandt hatte.

Weibliche Opfer häuslicher Gewalt gab es 2017 69, männliche 18. 2018 wurden 76 weibliche Opfer registriert, zehn männliche, 2019 waren es 80 weibliche Opfer, 20 männliche, einen Höhepunkt der Statistik weist die Anzahl von 98 weiblichen Opfern häuslicher Gewalt gegenüber 13 männlichen Opfern auf. Dieser Wert sank 2021 wieder auf 70 weibliche und zwölf männliche Opfer.

Im ganzen Präsidiumsbereich habe die Polizei, so die Sprecherin des Präsidiums, Nicole Minge, 476 weibliche und 81 männliche Opfer häuslicher Gewalt registriert und 2021 450 weibliche und 82 männliche Opfer. Das wären je rund 15 Prozent männliche und 85 Prozent weiblicher Opfer, im Bund rechne man mit 20 Prozent männlichen und 80 Prozent weiblichen Opfern.

Dunkelziffer bei Männern höher

Die Dunkelziffer liege aber bei Männern sicher viel höher, vermutet Minge, weil die Scham bei Männern, betroffen zu sein, sehr groß sei und deshalb selten eine Anzeige erfolge.

Übrigens: Jede dritte Frau, so das Bundesfamilienministerium, wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt, etwa jede vierte Frau mindestens einmal Opfer durch ihren aktuellen oder früheren Lebenspartner. Und Frauen mit Behinderungen werden sogar doppelt oder dreimal so häufig Opfer von Gewalt, als der Bevölkerungsdurchschnitt, so das Familienministerium.

Sachbearbeiter auf jedem Polizeirevier

Ende Juli 2021 sei wie in allen Polizeipräsidien auch beim Polizeipräsidium Konstanz eine Koordinierungsstelle häusliche Gewalt eingerichtet worden. Auf jedem Polizeirevier/Polizeiposten sowie der Kriminalpolizei seien ausgebildete Sachbearbeiter für häusliche Gewalt eingesetzt.

Das Vorgehen bei häuslícher Gewalt sei vereinheitlicht worden, damit schnell und professionell eingegriffen werden könne, so die Sprecherin. Wichtig sei auch die Kooperation zwischen Polizei, Justiz, Jugendämtern, Frauenhäusern und Beratungsstellen.

Wer schlägt, der geht

Wie geht die Polizei vor, wenn ein Notruf eingeht? Das oberste Ziel sei, die Gewalt zu beenden, dem Opfer eventuell erste Hilfe zukommen zu lassen und den Sachverhalt zu klären, erläutert die Sprecherin. Im Gewaltschutzgesetz sei der Grundsatz verankert:

„Wer schlägt, der geht, das Opfer bleibt in der Wohnung.“

Demnach „können Polizeibeamte gegenüber dem Täter einen ,Wohnungsverweis mit Rückkehrverbot’ für die Dauer von bis zu vier Tagen aussprechen“, so Minge. In dieser Zeit kann das Opfer beim Ordnungsamt einen verlängerten „Wohnungsverweis mit Annäherungsverbot“ einholen, um dann beim Familiengericht eine einstweilige Anordnung bezüglich zum Beispiel eines Annäherungs- und Kontaktverbots zu bekommen.

Bloß: Bei praktisch allen Frauenmorden durch (Ex-) Beziehungspartnern gibt es solche Vorläufer und/oder Drohungen. Vor allem, wenn eine Frau einen Mann abweist oder sich von ihm trennt, passieren Femizide. Nach dem Motto: „Du entgleitest meiner Kontrolle nicht. Und wenn ich dich nicht haben kann, dann auch kein andere, und vor allen sollst du nicht selbstbestimmt sein.“

Getötete Frauen

Eine andere Statistik weist im Landkreis Rottweil 2017 ein „Tötungsdelikt weibliche Opfer häuslicher Gewalt“ auf, 2018 auch eines, und 2021 auch eines. Im Landkreis Tuttlingen 2019 eine getötete Frau und 2020 ebenfalls.

Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder frühere Partnerin umzubringen, jeden dritten Tag gelingt das. In Zahlen: 2020 waren es 139 Frauen.

Wer die Schlagzeilen verfolgt, stößt aber meist nicht auf den Begriff „Femizid", sondern auf „Mord“, oder „Tötung“, oder „Familiendrama“, „Eifersuchtstat“ oder ähnliches. Spanien nennt Femizide auch so. Einen Begriff zu haben, lässt nämlich das Muster erkennen. Wie bei Terrorismus zum Beispiel. Man stelle sich vor, Terroristen würden jedes Jahr 139 Frauen in Deutschland töten. In Wikipedia gibt es sogar eine eigene Seite „Liste von Terroranschlägen“, weltweit. Eine Liste von Femiziden gibt es nicht, sie würde die Zahlen der Opfer von Terroranschlägen klar übertreffen.

Beispiele aus der Region

Beispiel aus der hiesigen Region: Der aktuellste ist der 29-Jährige, der aus Tuttlingen nach Elmshorn gefahren ist, um dort zwei Frauen zu töten, eine davon wollte keine Beziehung mit ihm. 2021 tötete in Wellendingen ein Mann seine Partnerin, weil diese sich von ihm trennen wollte, 2018 tötete ein Mann in Villingendorf den neuen Partner, dessen Cousine und seinen Sohn, um seine Ex-Partnerin für immer zu vernichten. Kein Femizid, aber etwas ähnliches. Auch beim Mord 2005 an einer 17-Jährigen an der Fastnacht in Irndorf war nicht von Femizid die Rede. Sie hatte seine Avancen abgewiesen.

Das sind nur Beispiele, es gibt regional keine Statistik für Femizide.